Alexis Camús: “estoy orgulloso, comprometido y siento el peso de la responsabilidad”

Luego de la euforia que se vivió ayer en el local partidario del oficialismo como consecuencia del triunfo de la lista de Alexis Camús, esta mañana EL MEGÁFONO invitó a su estudio al ganador de las elecciones con el propósito de conocer su balance. “Estoy orgulloso, comprometido y siento el peso de la responsabilidad”, dijo.

El candidato de Juntos agradeció el apoyo recibido. Dijo que “ese caudal de votos hace que nuestro gobierno, que encabeza el Intendente, tenga que ser absolutamente responsable del mandato que el vecino le da”.

Enfatizó en la unidad de toda la alianza de Juntos que se visibilizó ayer cuando Carla Bruno y Marita Gelitti se acercaron a felicitarlo, por lo que se mostró confiado en que todos trabajarán para ganar los comicios en noviembre. “Los matices que había en la campaña electoral, han sido superados”, indicó.

Además, se refirió al resultado de los cuarteles. Consideró que el apoyo recibido fue muy grande y explicó los motivos por los que atribuye la pérdida en O´Brien y Mechita.

“El capital político de una persona son los votos, uno se mueve de acuerdo a cuántos votos tiene y de qué cree la gente que uno puede hacer… y si me ven cara de cansado, les digo que no estoy abatido, estoy cansado por la cantidad de cosas que nos pasan a diario, pero no voy a dejar de trabajar, trabajar y trabajar”, concluyó.