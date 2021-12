Alexis Camús: “la gente me votó para ocupar un lugar y se lo voy a cumplir con trabajo”

En el marco de una entrevista con el periodista Diego San Román, esta mañana Alexis Camús se refirió a su nuevo cargo como concejal. Reconoció que “no estoy contento” y “no es la función que más me gusta” (dijo que prefiere los cargos ejecutivos), pero remarcó que igualmente siente “una gran responsabilidad” y que votará todo lo que sea necesario para la gestión de Vicente Gatica y la gente, como por ejemplo el Presupuesto 2022. También remarcó que no traiciona al frente Juntos y a sus votantes, e indicó que “la gente me votó para ocupar un lugar y se lo voy a cumplir con trabajo”.