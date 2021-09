Alexis Camús y todo el oficialismo celebró su contundente victoria en las PASO: “nuestro rival es uno solo, el kirchnerismo”

Momentos de gran alegría se vivieron anoche en el local partidario del oficialismo como consecuencia del importante caudal de votos que recibió la lista que encabezaba Alexis Camús, lo cual no sólo los dejó al frente de la interna de la alianza Juntos, sino también a nivel general entre todas las listas. El primer precandidato dijo sentirlo como una “responsabilidad”, e indicó que “nuestro rival es uno solo, el kirchnerismo”.

Alexis manifestó que “los vecinos volvieron a confiar en que este grupo de gente puede comandar la ciudad de Bragado”. Sostuvo que “estar primero de todo, entre todos los frentes, era casi impensado”, por lo que se mostró muy contento.

Indicó que sólo dedicarían unos breves minutos para festejar y que de inmediato se pondrían a “trabajar, trabajar y trabajar”. Afirmó que toda la alianza Juntos estará unida de cara noviembre para enfrentar al kirchnerismo y restó importancia a quién sea la persona que encabece la lista del Frente de Todos: “el nombre no interesa, nosotros representamos a un sector político que apunta por una forma de trabajar, de construir y de pensar, que es muy distinta”, dijo.

Camús se estrechó en un fuerte abrazo con el intendente Vicente Gatica. El Jefe Comunal sostuvo que “confié en la construcción política, en el radicalismo, en mi equipo y en lo que nosotros estuvimos creyendo todo este tiempo”.

Gatica recordó que “siempre quisimos la unidad, pero finalmente por decisiones en otro lugar, que no corresponden a Bragado, no lo pudimos hacer”. No obstante, también adhirió a la idea de que ahora estarán todos juntos ya que “siempre tuvimos el cuidado y la prudencia de no herir a nadie en la campaña, de ser respetuosos de nuestros circunstanciales adversarios porque nuestro objetivo es noviembre”. “Siempre hay sitios en el Estado y en el gobierno para estar juntos y enfrentarnos en noviembre al rival que es el kirchnerismo”, indicó.

De a cara a lo que viene, el Intendente dijo que “hay que estar muy atento a lo que se ve, a lo que dice la gente y a las cosas que tenemos que hacer”.