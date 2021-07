Alumnos bragadenses ganaron una competencia de robótica

Compartir en...

Los alumnos bragadenses siguen demostrando su amplia capacidad. El ejemplo más reciente lo protagonizaron los estudiantes de la Escuela Técnica N°1 de Bragado al ganar una importante competencia virtual de robótica.

Una de las competencias constó de una serie de ejercicios a través de una página web, los cuales instaban a los jóvenes a programar un robot virtual para que este hiciera un recorrido y cumpliese ciertas tareas. Tras varias instancias, el primer grupo local llegó a la final contra un equipo de Colombia y luego resultó victorioso.

Tal equipo lo conformó Lautaro Caballero, Marco Abentín y Tiziano Carrizo. En conversación con el móvil de EL MEGÁFONO, tanto Abentín como Carrizo dieron detalles del desarrollo de la competencia y de los desafíos que enfrentaron.

“Fue más o menos complicado, porque en algunos momentos habían partes que no entendíamos porque no las practicamos”, señaló Carrizo. En continuación, Abentín indicó: “aprendimos varias cosas, por ejemplo el ‘imprimir’ que no sabíamos qué era ni dónde aparecía. Fue muy lindo, aparte estuvimos juntos, nos divertimos y aprendimos mucho”.

En otra categoría participó otro grupo de chicos, pero su actividad se trató de la construcción de un robot físico que debía seguir ciertos parámetros y cumplir con un recorrido en un tiempo en especifico. Ante una segunda ronda fructífera, los jueces valoraron su intenso trabajo. Lautaro Córdoba, Ángel Cruz y Camilo Guillermo Salazar concursaron en esa instancia.