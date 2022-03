Amenazas a una periodista de Chivilcoy: la palabra de la protagonista

Hace algunos días la periodista chivilcoyana Jimena Villar hizo públicos innumerables hostigamientos que recibió ella y varios ciudadanos de dicha localidad, por parte de funcionarios municipales. Para conocer en profundidad su testimonio y su situación en primera persona, BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL entrevistó a la trabajadora de prensa.

Todo surgió a raíz de la denuncia de una docente por el mal estado de un camino rural a la localidad de Ramón Biaus, noticia que Villar replicó en un medio de comunicación digital para el que trabaja. Una vez pública su noticia, el intendente Guillermo Britos mencionó en redes sociales que le causa “vergüenza ajena” los reclamos de los vecinos respecto a los caminos.

Luego de la respuesta del jefe comunal, Villar vuelve a publicar pero esta vez una nota de opinión acerca de la validez de los vecinos para denunciar este tipo de hechos. El hostigamiento para con la periodista llega a través de Twitter, cuando una concejal (del mismo espacio que el intendente) empezó a “atacarla de manera personal”.

“Ellos en ningún momento tienen percepción del poder que tienen por ser funcionarios públicos y políticos, contra una ciudadana que aparte es periodista, pero detrás mio no está todo el aparato estatal como lo tienen ellos”, sostuvo la profesional, a lo que agregó: “me pareció una pelea de nivel muy bajo, por las palabras de ella. Decía que yo digo mentiras y pavadas, que soy una periodista militante y que lo que lo que yo digo lo expreso porque me pagan”.

La polémica no termina ahí: el secretario de Obras Públicas, Eduardo Alonso, se sumó a la discusión por Twitter y respondió con una foto del lugar de trabajo y el automóvil de la madre de Villar. Tras este momento, la periodista comentó que empezó a llorar y que luego se dirigió a la Comisaría de la Mujer junto a una amiga, con la intención de denunciar al funcionario.

Ante la consulta de Marcelo Méndez sobre si seguiría ejerciendo el periodismo, respondió: “por el momento no a pesar del enorme apoyo de FOPEA, en general y de todo el arco político. Soy alguien incomodo hace rato para ellos, porque soy la única periodista de Chivilcoy que visibiliza este tipo de cosas”, a lo que sumó: “fue mucho hostigamiento porque otra funcionaria me volvió a hostigar por redes sociales. No saben cuando parar. La directora de Desarrollo Social también me dedicó un hilo en Twitter”.