Ana Paula y su madre en TN: arrebatada al nacer, la bragadense buscó sus orígenes hasta los 48 años

Tiempo atrás BRAGADO TV dio a conocer la historia de Ana Paula Tolosa Safigueroa, una bragadense de 48 años, quien finalmente pudo encontrar a su madre biológica luego de buscarla intensamente. La historia ha captado el interés de los medios nacionales y ahora se conoció la palabra de Dévora, su madre, tras ser entrevistada por TN. La mujer confirmó que nunca quiso abandonar a Ana Paula, sino que le fue arrebatada cuando nació.

“Yo siempre dije que mi alma no estaba entera, y creo que cuando escuché ese `Hola mamá’, fue como que ya no quería morir”, indicó Dévora, y añadió: “quería verla y abrazarla”.

La historia es sumamente compleja. Ana Paula vivió en Bragado toda su vida con una identidad diferente a la que tiene hoy, ya que en su acta de nacimiento figuraba con el nombre de Marcela Elías y se la declaraba hija biológica de quienes en realidad eran sus adoptantes. Con el tiempo se dio cuenta de cuál era su verdadera historia, por lo que inició una activa búsqueda durante 24 años para encontrar a sus padres biológicos.

“Yo lamentablemente no puedo hablar de ese primer día, de ese primero, de ese 2 que me entregaron, porque no lo recuerdo. Pero evidentemente de alguna memoria quedó, que hizo que buscara desde pequeña y que no me encontrara identificada con mi familia de crianza”, indicó Ana Paula, y agregó: “yo sabía que mamá latía en algún lado. Era pequeña y soñaba que los pies de la cama estaba mi mamá, que era jovencita; y sin embargo, mi madre de crianza era una mujer grande”. “Hay mucho que yo no puedo explicar desde la razón y mucho que puedo explicar desde el corazón”, dijo.

Dévora tiene 62 años y vive en La Plata. Contó que “tenía 13 años cuando quedé embarazada y mi mamá se dio cuenta”. Sostuvo que “con el papá de mis hijos quisimos escaparnos, pero a mí me llevaron por la fuerza a la casa de la partera y me tuvieron dos meses encerrada hasta que nació mi bebé”.

La mujer explicó que le dieron datos falsos de Ana Laura, ya que le dijeron que era un varón. Confesó que “no lo quería soltar” y que buscaban convencerla de que no lo criara. Recordó que “me agarraron de un brazo y me dijeron ‘subí a la camioneta’. Me sacaron a mi bebé y vi cómo una señora vestida con un delantal se llevaba a mi hija. Esa imagen la tengo grabada; ahí empezó todo mi infierno, porque no hubo un solo día que en que no haya pensado en ella”.

Luego de tanta espera, el 18 de septiembre del 2020 se encontraron. Ambas hablaron de cómo fue esa primera vez, y la describieron como un momento mágico. Se mostraron sumamente contentas y hoy planifican continuar sus días juntas. “Los hijos siempre buscan a sus madres. Las mamás a veces sentimos vergüenza, miedo al rechazo, a no ser comprendidas, a ser juzgadas. Por eso, por más que nos sentimos morir por dentro, muchas veces no comenzamos la búsqueda”, dijo Dévora.