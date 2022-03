Angie Fitness se mudó al espacio Tusuy

Finalmente varias propuestas de “Angie Fitness” se mudaron al espacio artístico Tusuy, tras una larga época en el gimnasio y el club. En medio de una de las clases, la profesora Angie Sánchez fue entrevistada por BRAGADO TV.

“Como siempre estuve buscando un lugar alto, Después de que tuve que cerrar el gimnasio me fui al club, allí refaccionaron y me vine para acá. Surgió esta oportunidad y me gusta, es un lugar donde uno se siente muy cómodo”, explicó la profesional.

Además de las acrobacias aéreas en telas y aros, también ofrecerán clases de zumba, entrenamiento funcional y más. El resto de actividades se harán en la sede del Club Sportivo.