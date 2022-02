Anunciaron tercera dosis libre de la vacuna contra el Covid para mayores de 18 años

El gobernador Axel Kicillof anunció esta tarde la tercera dosis libre de la vacuna contra el Coronavirus para los mayores de 18 años. Sin embargo, aclaró que deben haber transcurrido al menos 4 meses desde la aplicación de la segunda.

La medida comenzará a implementarse desde mañana. El mandatario bonaerense aseguró que estamos en presencia del “plan de vacunación más grande” de la historia, y agregó: “por si fuera poco, es federal. Hemos vacunado a cientos de miles de argentinos que no son bonaerenses pero que estaban por las vacaciones, por trabajo o por alguna visita. Ahora en el verano teníamos pase sanitario pero teníamos vacuna libre, universal, gratuita y federal».

En otro orden, vaticinó que el fin de semana de carnaval “vamos a tener un record turístico” en consonancia con la temporada. “El viernes 25 empezaremos el carnaval con La Noche de las Vacunas, donde esperamos seguir ampliando la cobertura”, recordó.

También dijo: “para que haya infraestructura tiene que haber un Estado presente, por eso nos comprometimos para que siga existiendo un Estado presente que acompañe en cada rincón, en los lugares abandonados o postergados donde el mercado no llega”.

Por último, resaltó que emprender la campaña no fue sencillo. «Ha habido que batallar», reconoció. No obstante, inmediatamente resaltó la ayuda de los intendentes bonaerenses: «me han ayudado todos. No he visto ningún jefe comunal que sea antivacunas o anticuidados. ¿Por qué? Porque eso se puede vociferar desde un programa de televisión, desde una columna de diario, pero el que está en territorio y enfrenta la pandemia, no puede estar en contra de la vacuna, que salvó millones de vidas«, concluyó.