APERTURA DE SESIONES: GATICA REAFIRMÓ SUS PROMESAS DE OBRAS PARA EL 2021 E INDICÓ QUE NO DESCUIDARÁ LA PANDEMIA

Acorde a lo acostumbrado para cada inicio de sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Vicente Gatica emitió ayer un extenso discurso con el propósito informar sus planes de gobierno para el año en curso, conectándolo con un balance de lo concretado hasta el momento. No hubo grandes novedades respecto de lo que ya se sabía, pero le sirvió para reafirmar las promesas que había anticipado en otras oportunidades.

El Mandatario habló de la situación vivida en el 2020 por la pandemia de Coronavirus y cómo se debieron modificar los planes sobre la marcha. Destacó el trabajo del personal de salud ya que encabezaron “una batalla dura y desigual”, aunque se mostró optimista de que “podremos salir victoriosos”; “una luz vislumbra cierta claridad y esa luz es la vacuna”, dijo.

Manifestó que este año continuará prestándole especial atención a la situación sanitaria, aunque dejó en claro que no será el único foco de preocupación y de acción ya que prevé plasmar en hechos todo lo que se viene anunciando desde la presentación del presupuesto (o antes): la terminación de viviendas sociales, la creación del “Espacio Joven” en la plaza Alfonsín (con la correspondiente reforma del escenario), la ampliación del Parque Industrial, el avance de obras de pavimentación y cordón cuneta, las cloacas para O´Brien, la terminación del Centro Educativo Complementario N°802, la ampliación del alumbrado LED, la extensión de la red de cloacas, la culminación del Materno Infantil del Hospital (el espacio conocido como Neonatología), la construcción de la primera etapa del Centro Convivencial para personas con Discapacidad y la continuación del Gimnasio Polideportivo, entre otras cosas.

Aseguró que enviará un proyecto de Ordenanza para la “actualización” del Código de Faltas Municipal y prometió la colocación de mayor cantidad de cámaras de seguridad. Además, informó sobre la compra de botones antipánico como medida de protección para las víctimas de violencia de género y aclaró que la Casa Refugio ya se encuentra funcionando (la oposición había dicho lo contrario): “por razones de seguridad de las víctimas que allí se alojan, no realizamos otra promoción que no sea la de informarles a todas aquellas personas que se encuentren en situación de violencia”, indicó.

Habló de sus intenciones de “lograr una ciudad limpia, ordenada y sustentable”, e incluso ahondó sobre la importancia que se le dedicará a los espacios públicos. También prometió la ejecución de un “plan estratégico de turismo sustentable” para “posicionar al Partido de Bragado como un destino turístico de preferencia en la zona”.

Otra cuestión a destacar es que anunció la entrega de kits universitarios y la creación del “Galpón Joven ReactivArte” como “un espacio de encuentro alternativo y de prevención de conductas que no favorecen al desarrollo humano, personal y social”; “será un lugar abierto y rico en libertad de movimientos, sin limitaciones o trabas formales que les impida la expresión libre de la cultura juvenil, su posición ideológica, sus inquietudes y propuestas, con dinamismo y creatividad a través de diferentes talles”, añadió.

EL DISCURSO COMPLETO

Buenas tardes, HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA, hace un año atrás en ocasión de participar de la apertura del periodo legislativo, decía:…“Será un año complejo y es clara la dificultad que se avizora para avanzar rápidamente en los cambios estructurales, en los cambios macro”….no obstante lo manifestado por ese entonces, nada, ni nadie pudo imaginar el tremendo impacto que sobre la población mundial iba a generar esta pandemia. Puso en jaque todos los sistemas sanitarios sin importar el grado de desarrollo económico/social de los distintos países; afectó duramente las economías en sus distintos niveles, conmovió profundamente las relaciones personales, alterando nuestra cultura, nuestras formas de comunicarnos y de expresar nuestro afecto.

Nos puso tanta distancia, que en muchos casos nunca más nos permitió acercarnos porque se había llevado la vida, de un vecino, de un amigo o de algún familiar.

Un panorama muy complejo nos mostraba el desconocimiento, la multiplicidad de puertas por explorar, la diversidad de información y la crueldad de un virus, un enemigo invisible como se dijo en llamar. Sin importar todas esas situaciones adversas los trabajadores de la salud, los trabajadores esenciales comenzaron a dar la batalla, una batalla dura y desigual, batalla que aún perdura, pero de la que podremos salir victoriosos, si y solo si nos encuentra a todos haciendo un esfuerzo conjunto por salir adelante.

Hoy… una luz vislumbra cierta claridad y esa luz es la vacuna, mientras no acercamos a ella todos debemos ser muy responsables y tener más claro que nunca que está en nuestras conductas personales y sociales poder superar y dar vuelta esta página, no sin antes tomar de ella todas sus enseñanzas, asumirlas como aprendizajes y ponerlas en práctica.

Era inevitable comenzar haciendo referencia al momento histórico que a la humanidad de este tiempo nos toca recorrer, pero así de importante es pensar estrategias para transitar este presente y donde y como esperamos que nos encuentre el futuro.

En este sentido, nos hemos propuesto como principales objetivos para este año trabajar en temas estratégicos, los cuales están comprendidos en las siguientes consignas:

EL BIENESTAR CIUDADANO: Poniendo atención a la salud desde una perspectiva integral.

Continuaremos fortaleciendo el sistema de salud, pero también profundizaremos otros planes y proyectos, en el entendimiento de que el bienestar se consolida principalmente a través del desarrollo integral de la niñez y juventud, el acceso a la vivienda, el cuidado al medioambiente, la contención social a los sectores más vulnerables.

En este sentido es que, nuestro horizonte de trabajo está marcado por una agenda planificada y ordenada, que previó y evaluó las políticas a desarrollar con una visión integral del contexto y las posibilidades presupuestarias.

Por ello, avanzaremos, entre otras acciones, con:

*El ordenamiento de la ciudad, a través de la presentación de un proyecto de ordenanza para actualización del Código de Faltas Municipales. Continuaremos con las campañas de prevención y promoción vial, para garantizar una circulación responsable y segura.

Tenemos que seguir por la senda de la construcción de una cultura de la prevención y de la solidaridad.

En igual sentido, continuaremos con la colocación de mayor cantidad de cámaras de seguridad. En los últimos años hemos logrado bajar la tasa delictiva en un 50%, estos resultados se lograron con la elaboración, implementación y evaluación de políticas y estrategias de seguridad pública.

Desde otro aspecto a abordar, tenemos que decir que, las mujeres conforman la mitad de la población mundial y constituyen, aun así, uno de los grupos sociales más vulnerables y dañados por las prácticas sistemáticas de violencia y discriminación. Desde el estado municipal asumimos el compromiso de abordar dicha problemática a nivel local, por ello la creación del Área. Continuaremos potenciando el trabajo para mejorar las acciones de prevención.

También efectuamos la compra de botones antipánico, como una medida más de protección a la víctima, que se suma a la Casa Refugio, la cual se encuentra con plena vigencia, pero que por razones de seguridad de las víctimas que allí se alojan, no realizamos otra promoción que no sea la de informarles a todas aquellas personas que se encuentren en situación de violencia, que NO ESTAN SOLAS, que este municipio las acompaña. Siempre en el marco del entendimiento de que la violencia de género es una problemática compleja, multicausal y que por lo tanto, necesita de una respuesta articulada que surgirá a partir de un abordaje integral, interdisciplinario e interinstitucional. Por ello, es que se continuará con la Mesa de Genero, cuyo trabajo durante el 2020, permitió lograr la Hoja de Ruta, la cual se dará a conocer en pocos días. La misma permitirá visibilizar adecuadamente el camino que debe recorrer una persona víctima de violencia, evitando de este modo la revictimización; Potenciando el trabajo corresponsable de todos los actores.

*TAMBIÉN Sigue siendo prioritario Impulsar la integración social de las y los jóvenes, el sentido de pertenencia y la construcción de la propia identidad a través de la participación en actividades artísticas, expresivas y deportivas. NOS COMPROMETIMOS CON LA CONSTRUCCIÓN EN LA PLAZA ALFONSÍN DEL ESPACIO JOVEN, OBRA QUE YA ESTÁ EN MARCHA. Seguiremos con la implementación de programas para favorecer la inserción laboral y educativa de la juventud. Sumaremos a las becas económicas y habitacionales, la entregas de kits universitarios.

Crearemos el “Galpón Joven ReactivArte”. Será el lugar, que sirva a las juventudes bragadenses como espacio de encuentro, alternativo y de prevención de conductas que no favorecen al desarrollo humano personal y social. Este espacio juvenil será un lugar abierto y rico en libertad de movimientos, sin limitaciones o trabas formales que les impida la expresión libre de la cultura juvenil, su posición ideológica, sus inquietudes y propuestas, con dinamismo y creatividad a través de diferentes talles.

*PROGRAMAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA PLENA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL MÁXIMO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS SIGUEN SIENDO EL FOCO DE ATENCIÓN DE NUESTRA GESTIÓN:

-El año pasado CREAMOS UN BANCO ORTOPÉDICO MUNICIPAL, DESTINADO A PERSONAS QUE NO CUENTEN CON COBERTURA DE SALUD, Y SIN COSTO ALGUNO. CONTINUAREMOS CON SU DOTACIÓN, siendo que actualmente el mismo cuenta con sillas de ruedas, muletas para adultos y niños, andadores, botas, bastones y cuellos ortopédicos.

– Seguiremos generando espacios de capacitación, esparcimiento y recreación para las personas mayores, a través de talleres cognitivos, clases deportivas, folclore, así es que pusimos en funcionamiento el programa Bien Activo.

-También generamos nueva oferta cultural y deportiva, si bien esperamos con ansias la posibilidad de llevar adelante la Feria del Libro, como así también la realización de las festividades en las localidades, y los eventos de deportes más tradicionales, en cumplimiento de las normativas y protocolos vigentes seguimos con una amplia oferta.

LA PANDEMIA NO NOS DETUVO, y por ello generamos un plan de Cultura en Casa, de este modo, entre otras cosas: se acondicionó la sala mayor como un estudio de grabación; Se puso en marcha el programa “Música a la carta”, ciclo de música y entrevistas a los solistas y grupos de músicos independientes de todo nuestro partido. Se re-acondicionó la Sala Dómine para el teatro independiente. Se grabaron 13 programas infantiles, con trabajadores del teatro independiente local. -Se generaron contenidos para todos los actos patrios. -De 35 talleres que funcionaban en las aulas, talleres del centro cultural, 20 se llevaron a cabo en forma virtual.

*Con la intención de llegar a todas las edades y sectores de nuestro Partido, creamos nuevos programas deportivos, entre ellos: “Apoyo a jóvenes talentos”, el cual será vinculado a aquellos deportistas de proyección provincial y/o nacional, con el objetivo de brindar recursos económicos como sostén para desarrollarse en su disciplina. “Barrios activos” con actividades de recreación, diversión y participación de toda la familia, fomentando la actividad física como principal objetivo. “talleres recreacionales” Ubicados en el Parque Lacunario San Martin, guiados por personal de deporte. “Evaluación médica deportiva” daremos un salto de calidad en este punto haciendo revisiones médicas a todos los chicos y chicas entre 6 y 12 años que estén realizando actividad deportiva, como así también, el programa integral de ayuda económica a los clubes e instituciones deportivas, denominado “Adelante los clubes”.

….BIENESTAR también implica lograr una ciudad limpia, ordenada y sustentable….. Se abordaran políticas públicas que impliquen un crecimiento ordenado de nuestra ciudad y una política social de vivienda mediante una planificación territorial sostenible teniendo en miras el bienestar social, sin perder de vista la protección del medio ambiente, la adecuada gestión de residuos y la prevención de la contaminación.

Iniciamos el proceso de actualización del Código Urbano Ambiental (Decreto Pcial. 2150/15), entendiendo al mismo como una importante herramienta de planificación urbana; horizontal a varias áreas de gestión, en materia urbanística.

Se impulsará la participación ciudadana a partir de la realización de talleres donde participen vecinos, ONG, Colegios de Profesionales para instalarlo en materia del espacio urbano y recabar opiniones. Así también se continuará con la coordinación del Consejo Asesor del Código Urbano Ambiental.

EL NUEVO ESCENARIO POST PANDEMIA NOS LLEVA A PENSAR LA CIUDAD DE OTRA MANERA, con una clara necesidad de los vecinos y vecinas de disfrutar de los Espacios Verdes y los Espacios Púbicos. Concebir la ciudad como espacio público para toda la comunidad, es el punto de partida para transformarla desde un concepto de integración de relaciones sociales, comerciales y culturales entre sus habitantes.

Continuaremos este año con una fuerte política de cuidado del hábitat y el suelo. En función de ello se crea dentro de la estructura Municipal, en cumplimiento con la reciente ordenanza, la Agencia Social de Tierra y Vivienda con el objetivo de seguir transparentando y mejorando nuestra política pública del uso del suelo y el acceso a la vivienda. Desde este ámbito y utilizando el sistema georeferenciado por imagen satelital, seguiremos avanzando en el relevamiento de terrenos municipales, baldíos y en desuso. Así también continuaremos con relevamiento y mensura para lograr la regularización dominial de distintos barrios de nuestra ciudad.

En relación al cuidado del Ambiente, un principio será rector y base para todas las acciones, seguirá siendo “Profundizar la participación ciudadana”.

Pusimos en marcha el Foro Ambiental de Bragado, que avanza con éxito como herramienta de participación ciudadana en los problemas ambientales.

Una de las mayores dificultades en nuestra ciudad y en todas las ciudades del mundo radica en mantener la limpieza integral y disminuir la cantidad de residuos que generamos.

Profundizaremos el trabajo en la organización de los residuos del partido con una visión integral en todas sus etapas: generación, recolección, planta de separación y disposición final- contemplando los diferentes flujos de cada residuo en particular es que se realizan y proyectan diferentes acciones. Siempre con la base en la educación y participación pública.

….TODAS ESTAS ACCIONES SE ABORDARÁN DE MANERA INTEGRAL Y CON LA PRESENCIA DEL GOBIERNO LOCAL TRABAJANDO EN TERRITORIO EN CADA UNO DE LOS BARRIOS Y LOCALIDADES CON MAYORES NECESIDADES…..

Por otra parte, en cuanto a las políticas en salud, seguirán siendo las principales acciones, la prevención, la promoción y la asistencia médica en el ámbito hospitalario, los CAPS y salas de primeros auxilios del Partido.

Tenemos que destacar la labor desarrollada, tal como informa la Provincia de Buenos Aires la estadística sobre mortalidad infantil en el año 2014 promediaba el 17.4%, para el 2018 logramos reducirla a 5.9%, siendo actualmente conforme nuestra evaluación estadística local, del Hospital Municipal, hemos descendido al 3.30%, un dato alentador que vislumbra los logros de una buena planificación en gestión sanitaria.

Se continuara con la vacunación contra el COVID según protocolos provinciales.

En el Hospital San Luis se realizaran intervenciones edilicias planificadas por etapas de acuerdo al estudio realizado por los arquitectos sanitaristas.

En cuanto a la promoción y prevención se trabajará en primer lugar en mitigar la pandemia del COVID-19; a través de programa de difusión comunitaria y en el ámbito escolar.

Además intensificaremos la detección activa del COVID en la población; RECORDEMOS QUE pusimos en marcha nuestro propio laboratorio, acelerando los tiempos de análisis y diagnóstico, generamos un espacio extra hospitalario en La Esperanza para resguardar a aquellas personas activas que no tienen las condiciones para aislarse correctamente; implementamos los testeos para las personas que retornan de sus vacaciones y avanzaremos en la implementación del detectar Municipal.

Destacamos la continuidad de algunos de los tantos programas que se llevan adelante: *Consultorio de la mujer (planificación familiar, prevención de embarazo adolescente, atención de la madre y el niño o niña por nacer) Seguimos trabajando para seguir descendiendo el índice de mortalidad infantil.

*Programa de educación y prevención de enfermedades de transmisión sexual.

*Programa de Prevención y Asistencia de las Adicciones, con la articulación de los programas nacionales y provinciales

* Campaña de vacunación: continuaremos trabajando para mantener el excelente porcentaje logrado en la vacunación del Calendario Nacional.

Para ESTAR BIEN sabemos que necesitamos seguir avanzando con las Obras….

De este modo, para este año se continuará gestionando financiamiento para obras de pavimentación, cordón cuneta, desagües pluviales, cloacas, agua potable, consolidado de los accesos a las localidades rurales, obras en el Parque Industrial y la continuación de proyectos como la Avenida de Circunvalación, obras en el Hospital Municipal San Luis, la Puesta en valor del Centro Cultural Florencio Constantino y el Gimnasio Polideportivo entre las más importantes.

Con respecto a la prestación de servicios avanzaremos con la preservación y mantenimiento de las calles asfaltadas, mantenimiento de los desagües pluviales y del mantenimiento y extensión del Alumbrado Público.

En particular, con respecto a las obras públicas entre los ítems más importantes destacamos: 1) La programación, fiscalización y coordinación de los planes de terminación de construcción de viviendas en el partido de Bragado y se gestionará la construcción de nuevas viviendas; 2) Se realizarán obras de pavimentación, cordón cuneta y se gestionaran fondos para continuar con el Plan de Pavimentación de calles de la ciudad cabecera , construcción de cordón cuneta y consolidado en Bragado y localidades rurales; 3) Se iniciará la obra de Desagües pluviales del Barrio El Bajo 1ra Etapa y otras menores; 4) Se terminará la Obra del CEC 802; 5) Se continuará con las gestiones para el inicio de la obra de cloacas de O´Brien; 6) Se continuará con la gestión para la obra de gas de Mechita; 7) Se continuará con las gestiones para el inicio de la obra de gas de Comodoro Py; 8) Se gestionarán fondos para el consolidado de los accesos a las localidades rurales; 9) Se realizarán obras de alumbrado con LED para la reducción del consumo de energía eléctrica y extensión de la red de alumbrado; 10) Se ejecutarán obras de mejoramiento de la infraestructura escolar con los recursos del Fondo Educativo; 11) Se entubarán canales a cielo abierto y se trabajará en la normalización de canales entubados de desagües pluviales; 12) Se realizaran extensiones de la red de agua y cloacas bajo la Dirección Técnica de ABSA; 13) Se terminará la Obra del Nuevo Materno Infantil; 14) Se ejecutarán Obras en CAPS; 15) Se gestionará financiamiento para obras en el Parque Industrial de Bragado; 16) Se realizará la obra del Escenario de la Plaza Alfonsín; 17) Se gestionará financiamiento para obras de energías renovables; 18) se coordinará y dirigirá la Construcción del Centro de día para discapacidad; 19) Se gestionarán fondos para la continuación de la Construcción del Gimnasio Polideportivo.

Nuestra siguiente consigna de trabajo, será la de ACOMPAÑAMIENTO al Sector Productivo: Seguiremos fomentando e incentivando programas de capacitación laboral, impulsando proyectos productivos, el autoempleo y cooperativas de trabajo.

Continuar con el desarrollo del Parque Industrial y su ampliación es prioritario, seguimos gestionando y articulando distintos programas con los estamentos del Estado.

Promoveremos más aun la convocatoria a proyectos de Participación Público Privada.

Impulsar fuertemente el potencial turístico del Partido para generar crecimiento económico. Llevaremos adelante la ejecución de un plan estratégico de turismo sustentable, que tiene como misión posicionar al Partido de Bragado como un destino turístico de preferencia en la zona, que sea valorado por la diversidad de atractivos y la calidad de sus servicios, consolidando a la actividad turística como una herramienta de desarrollo socioeconómico sustentable.

…..Destacamos algunos de los proyectos que hemos planificado:

Conformación de Mesas Público-Privada: Mesas de trabajo realizadas apuntando a 2 sectores fundamentales del Distrito, una con la mesa de propietarios de Consorcio del Parque Industrial Jaime Coll, buscando el mejoramiento continuo a través de diferentes herramientas municipales tales como: el aporte económico para mantenimiento de espacios comunes, arreglo de calles y pequeñas obras civiles; entre otros. Por otro lado, el acompañamiento a las industrias radicadas fuera del parque realizando tareas y trabajos en conjunto con áreas del municipio, áreas u organismos intermedios no municipales tales INTI, INPI, Ministerio de Producción, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Bancos, entre otros.

*Ampliación del Parque Industrial Bragado: Proyecto de ampliación de los lotes adquiridos en el 2020 los cuales comprenden unas 28 hectáreas y su sector planificado se llevará adelante con 62 nuevos lotes que se suman a las 47 hectáreas actuales del Parque Jaime Coll.

Se proyectan trabajos de Análisis para Prefactibilidad Industrial ante la Dirección Provincial de Agrupamientos Industriales, estudios ante el ADA, autorizaciones del OPDS, para su posterior trabajo de obras civiles tales como nivelación de calles, movimiento de suelos, apertura de calles, extensión de luminarias públicas, ampliación de red de gas, y otros trabajos para la puesta a punto de la radicación de empresas en nuestro Distrito.

*Microemprendimientos: Será una herramienta de acompañamiento al desarrollo del Ecosistema emprendedor local apuntalando diferentes proyectos a su crecimiento y sostenimiento. Basado en la Ordenanza 4870/2016 que cuenta con una línea de crédito accesible focalizando el eje de gobierno de acompañar la producción con tasas blandas y una serie de requisitos.

*Desde Agroindustria volveremos con la Expo agro: Nuestra Exposición local que busca potenciar conjuntamente la Industria con el sector Rural, se proyecta su 2da edición con el acompañamiento a PYMES locales, conjuntamente con un paseo Emprendedor, capacitaciones orientadas a la economía y al sector rural, con el trabajo conjunto de las diferentes instituciones del sector del agro tales como INTA, SENASA, Ministerio de agroindustria de PBA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, Mesa Ovina, Mesa Porcina, Mesa Apícola, escuelas rurales y orientadas al agro, y las Federaciones agrarias como Sociedad Rural y Federación Agraria.

Desde Empleo seguiremos llevando adelante la Feria Expo laboral: destinada a los y las jóvenes donde podrán encontrar en un solo lugar capacitaciones, talleres de orientación laboral, charlas de empleo de futuro, como así también diferentes stands donde se ubicarán empresas locales y los mismos podrán interactuar, conocer lo que realizan, dejar cada uno su CV y llevarse información relevante.

Por otra parte, llevaremos adelante la Incorporación de Cajeros Express en delegaciones, RECORDEMOS QUE EN EL AÑO 2020 Y A PESAR DE LAS DIFICULTADES SE PUDO CONCRETAR LA INSTALACIÓN DEL CAJERO EXPRESS EN LA DELEGACIÓN DE COMODORO PY, brindando una solución esperada por años por las y los vecinos del pueblo, facilitando de esta manera la vida cotidiana, generando comodidad, seguridad y sobre todo ahorro. Con el Cajero pueden cobrar su jubilación o sueldo, sin tener que viajar o contratar la gestión que era insegura y costosa.

Se programó para este año 2021 seguir con la incorporación de estos cajeros administrados totalmente por el Municipio y las localidades de Irala y Warnes que son las próximas a ser beneficiadas por este nuevo servicio realizado conjuntamente con Red Link y Banco Provincia.

También, trabajamos para la Incorporación de maquinarias y rodados a través de leasing: el pasado año comenzó un proceso de incorporación de bienes de uso, iniciamos con un tractor que se destinó a la delegación de Comodoro Py, seguimos con una pala para la delegación de O`Brien y durante el año recibiremos una ambulancia de alta complejidad, motoniveladoras, camiones, compactador de basura, un carretón, un minibús para transporte de pacientes del hospital, una retropala y utilitarios furgones.

Estas maquinarias y rodados generaran más y mejores servicios para el vecino y reducirán el costo de mantenimiento actual.

Para afrontar esta tarea que tenemos por delante es necesario mantener, como lo hemos hecho desde el inicio de la gestión, una relación seria y de madurez político-institucional con las máximas autoridades Provinciales y Nacionales.

Del mismo modo nos encontramos trabajando interactivamente con los municipios vecinos, hoy más que nunca a quienes tenemos responsabilidades en la función pública nos demanda redoblar los esfuerzos para de evitar caer en la nimia tentación de pretender transformar los actos de la gestión en mezquinos intereses políticos partidarios que a nadie benefician ni siquiera a quienes lo generan.

PARA FINALIZAR… Nuestra tercera consigna es el Fortalecimiento Institucional :

Hemos emprendido una tarea de trasformación que entendemos vital para el desarrollo de una gestión local moderna, innovadora, transparente y eficiente.

Generamos una plataforma de Gestión Municipal que avanza en su estructura y capacidad operativa, con el fin de simplificar y agilizar cada proceso interno y externo del Municipio. De esta manera avanzamos en la despapelización, en la sistematización de información y la transparencia en los procesos gestionados.

Todo ello, con la planificación, el seguimiento y trabajo coordinado entre áreas, promoviendo la evaluación de las actividades desarrolladas. Avanzando hacia una política eficaz, eficiente y sincera de transparencia pública, así como de datos abiertos. Poniendo a disposición de la comunidad lo que hace el Municipio.

El mismo cuenta YA con el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, el organigrama actual del Municipio y sus estructuras, el Convenio Colectivo de Trabajo, el presupuesto anual, estadística de los programas de empleo, entre otros.

Y seguiremos generando mayores contenidos con el objetivo de continuar transparentando la gestión pública. TODO ESTE DESARROLLO APUESTA A FORTALECER Y CONSOLIDAR LAS ESTRUCTURAS, PROCESOS Y PERSONAS. DEJANDO ASÍ UN ESTADO LOCAL FUERTE que genere bases y principios sólidos, que permanezcan en el tiempo, dándole la Institucionalidad que merece.

Por otro lado, sabemos que son las personas el verdadero motor de las transformaciones, por ello resulta necesario, continuar trabajando en la capacitación técnica de los agentes públicos para fortalecer la mejor y más eficiente gestión, consolidando las estructuras organizativas y así tornarlas más eficaces. De este modo, continuaremos con el diálogo con todos los sectores para seguir logrando los mejores acuerdos en las paritarias municipales, como siempre lo hemos hecho, pensando en las necesidades de las y los empleados municipales, incluyendo la dimensión de la persona humana en cada paso, en cada decisión, en cada acción.

Como decía al comenzar, el año anterior estuvo cargado de incertidumbre, de desconocimiento, nos obligó en muchos casos a reinventarnos.

Esos hechos que se nos presentan negativos a nuestra vida diaria, también tiene un lado “B” y ese lado nos abre generosamente la posibilidad de transitar un camino con claras y precisas indicaciones para transitar por él, nos dice que debemos ser el máximo de empáticos solidarios entre nosotros, que no hay lugar para individualidades y que el camino se hace más aliviado y seguro si lo transitamos juntos.

Estadísticamente, una pandemia como la que nos toca transitar ocurre cada 100 años, somos conscientes de los daños que provoca, pero no sé si somos capaces de discernir con total claridad y dimensión la oportunidad que como sociedad nos da, de transformación y de poner al prójimo por encima de la materialidad de las cosas. Si logramos llegar a ese entendimiento seguro que nos hará mejores seres humanos antes que ser los mejores en cualquier otra cosa.

En la persona de los trabajadores de la salud y de los trabajadores esenciales, en ellos a todos los vecinos de Bragado, les ofrezco mi más profundo agradecimiento por el esfuerzo, la tarea y el compromiso puesto de manifiesto en los momentos tan difíciles como los vividos.

Estoy convencido de que seguiremos afrontando del mismo modo lo que aún nos queda por delante. GRACIAS DESDE EL CORAZON.

¡¡¡DEJO INAUGURADO EL PRESENTE PERIODO LEGISLATIVO!!!