Arabia lanzó su precandidatura con duras críticas a toda la dirigencia política: “hay un unicato”

Compartir en...

email

Una de las 10 listas locales que se presentarán en las PASO el próximo 12 de septiembre será la de Avanza Libertad, el frente político que lidera José Luis Espert a nivel nacional, el cual tiene al abogado Gustavo Arabia como primer precandidato a concejal de nuestro distrito. Este mediodía fue entrevistado por el noticiero BRAGADO TV, donde hizo énfasis en su deseo de llegar al Concejo Deliberante. También aprovechó la ocasión para manifestar su visión sumamente crítica respecto del resto de la dirigencia política bragadense; afirmó que “hay un unicato”.

Según Arabia, la idea de ser concejal surgió hace poco ya que en el último tiempo se encontraba alejado de la actividad política. Sin embargo, aclaró que tiene mucha experiencia debido a las distintas funciones que cumplió a lo largo de su vida y enfatizó en los valores que motivan cada uno de sus actos.

Sostuvo que la alianza Juntos y el Frente de Todos “han girado muy a la izquierda”, e indicó que en el caso particular del PRO el mayor responsable es Horacio Rodríguez Larreta. En tal sentido, cuestionó la manera en la que actuaron frente al Covid (lo describió como “el virus del Partido Comunista chino”) ya que está totalmente en contra de la restricción de libertades (las consideró inconstitucionales) y de la manera en la que se pretende castigar a quienes incumplen; “toda esta cuarentena no hubiese sido posible si no estaba la pata de Rodríguez Larreta”, dijo.

En lo que respecta exclusivamente a Bragado, manifestó que “el Concejo Deliberante está dejando de ser la institución para la cual fue creada” ya que “hay un unicato”. Sostuvo que todos los partidos (oficialismo y oposición) actúan en conjunto y que “hace falta debate y gente que defienda los intereses de muchos sectores”.

Prometió no ser “hipócrita” y trabajar todos los días, las 24hs, “no solamente en el Concejo Deliberante, sino también en la calle”. Además, indicó: “si a mí me prestan los votos para que entre como concejal, desde el primer día hasta el último voy a ser opositor; todos juntos -en alusión a los concejales de otros espacios- estarán de un lado, y yo voy a estar del otro; nunca me voy a reunir a espaldas de mis votantes”.