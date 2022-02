Ariel Torrado Mosconi visitó al Papa Francisco en el Vaticano

Una grata noticia fue la visita del obispo Ariel Torrado Mosconi, de la Diócesis de Santo Domingo, al Vaticano y su encuentro con el Papa Francisco. Ante la importancia de este momento, EL MEGÁFONO entrevistó a Mosconi y le consultó sobre los detalles de su reunión.

“Ni bien tuve la oportunidad de encontrarme con el Papa el viernes pasado, me recibió en audiencia privada en el Palacio Apostólico. Ni bien me recibe me dice ‘Ariel tengo un regalo para vos’”, contó el obispo, quien

El sorpresivo “regalo” que el Sumo Pontífice le tenía preparado era la firma del decreto que declara las virtudes heroicas del cardenal Pironio, lo que implica un paso muy importante para la beatificación de su figura.

“Fue un regalo muy grande saber que alguien que ha nacido en nuestros pagos, que ha sido bautizado aquí y que su gracia recibida en el bautismo ha dado frutos. Es el paso previo a la beatificación, faltaría ahora la declaración del milagro”, señaló Mosconi.