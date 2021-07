Arrebataron los ahorros en dólares de una mujer: fingieron ser su nieto y se aprovecharon de su confianza

Compartir en...

Un nuevo caso del Cuento del Tío tuvo como víctima a una mujer de nuestra ciudad. La llamaron por teléfono fingiendo ser su nieto y la engañaron para que entregara todos sus ahorros en dólares a una persona, quien los metió en una bolsa y salió corriendo.

La mujer prefirió mantener su identidad en reserva, aunque contó a BRAGADO TV lo sucedido para que más personas no caigan en la trampa. Explicó que toda la situación duró pocos minutos y lamentó la angustia que debió pasar.

Según la mujer, “el que me hablaba fingía ser mi nieto, me pidió el número de serie de los dólares que yo tenía y me decía que había que cambiarlos porque se iban a devaluar”. Desde el teléfono le explicaba que su madre estaba haciendo el cambio en el banco y que mandaría a un empleado de la entidad bancaria (supuestamente llamado Osvaldo Troncoso) para que la también la ayudara a realizarlo. “Yo le decía por qué tanta urgencia, que lo hacíamos mañana; y el me respondía que había que hacerlo antes de las 3 de la tarde”, añadió.

La mujer indicó que “me hizo todo ese cuento y yo le creí en la confianza de que era mi nieto”. Le pasó los números de serie de los dólares por teléfono, hasta que llegó el supuesto bancario: “cuando tenía todo arriba de la mesa tocan timbre y entra quien decía ser Osvaldo Troncoso; metió todos los dólares adentro de una bolsa y salió corriendo”, dijo.

Contó que “fueron dos segundos” y que nadie la agredió. Sin embargo, se mostró muy sensibilizada por la situación ya que perdió todo el dinero que había ahorrado por años. “No me puedo borrar esa imagen de la persona que me arrebató todo y se fue”, manifestó.