ATRAPARON A UNO DE LOS DELINCUENTES QUE ROBARON EN UNA CASA: HABÍAN MAÑIATADO Y AMENAZADO A SUS MORADORES

La Policía Comunal de Bragado informó la aprehensión de un joven de 23 años tras ser considerado autor del violento robo a una vivienda a fines de enero, y también de otros dos menores de 16 años que poseían en su poder los celulares sustraídos. Sin embargo, aún se encuentra prófugo un joven de 18 años que habría sido cómplice.

El caso había tomado estado público por un posteo que realizó en Facebook una de las víctimas, quien había explicado la brutalidad con la que actuaron los delincuentes: “nos ataron con violencia y nos pusieron la punta de los cuchillos en la garganta”, dijo. Explicó que “apenas –había- unos pesos”, pero como no les creían revisaron toda la vivienda y se terminaron llevando sus celulares.

Vale recordar que el hombre no hizo la denuncia por amenazas que recibió por parte de los ladrones, aunque la Policía inició una investigación de oficio tras enterarse de lo que había escrito. “Cortaron un cable de corriente, me ataron las piernas y las manos por la espalda, me ataron el cable fuerte a una muñeca y me pusieron el cable en la mano; si me movía podía electrocutarme”, fueron las palabras con las que describió el accionar de los delincuentes.

Desde la policía se informó que la investigación implicó un trabajo minucioso por parte de los investigadores de la Sub DDI bajo la directiva de la Ayudantía Fiscal de Bragado. Se recabaron testimonios, se efectuó un relevamiento de cámaras y ayer se allanó una vivienda del barrio El Complejo, donde se concretó la aprehensión del joven de 23 años.

En lo que respecta a los otros aprehendidos, se aclaró que se acercaron en forma espontánea al personal policial para devolver los celulares. Al igual que el joven de 23 años, fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, por lo que hoy serán trasladados a Mercedes para su primera audiencia.

• La identidad de la víctima es reguardada por este portal, mientras que los nombres de los delincuentes no fueron conocidos.