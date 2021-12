¿Aumento de tasas del 48% o del 55%?: según Barenghi, los cálculos del FdT y de Juntos están “bien planteados”

Ante el voto positivo de Juan Manuel Barenghi (Innovar Bragado) a la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2022 propuesta por el Ejecutivo, EL MEGÁFONO entrevistó al concejal el pasado viernes. Explicó los motivos de su apoyo y también comunicó cuál es su interpretación sobre el porcentaje de tasas previsto: ¿tiene razón el oficialismo o el Frente de Todos? “Las dos lecturas están bien planteadas”, dijo.

El edil remarcó que “la postura mía y de la fuerza política que represento es no venir a poner palos en la rueda, -sino- ser propositivos”. Manifestó que “el bloque que comanda políticamente Yaffaldano, del Frente Renovador, dijo que no hay que aumentar -las tasas- porque los servicios son malos; y en esto no somos la voz para decir si son buenos o malos, sino el electorado en las elecciones, que viene acompañando una gestión”.

Sostuvo que el Frente de Todos tiene razón al indicar que habrá un aumento del 55%, y que también acierta el oficialismo al decir que será del 48%; “son enfoques distintos de ver la misma cosa”, explicó. No obstante, aclaró que “se ve más el enfoque que decían los del Frente de Todos”, pero igualmente no acompañó el rechazo al incremento porque “me parecía algo lógico”.

Según Barenghi, el incremento de tasas “está en consonancia con lo que están haciendo otros municipios”. Además, lo consideró acorde al 78% de incremento de coparticipación que prevé la provincia para nuestro partido: “si Bragado recibe esa coparticipación es porque Provincia estima un incremento inflacionario importante”, remarcó.

El concejal destacó también las modificaciones propuestas por otros ediles que él apoyo desde su bloque. Citó como ejemplo la eximición del pago de derechos de ocupación a los comercios que instalen balcones gastronómicos y la baja de la tasa de interés por morosidad a un 2,5% (y no un 3% como pretendía el Ejecutivo). “En el Municipio no somos una financiera; y si queremos tender a una mayor cobrabilidad, yo daría bonificaciones más importantes… (…) en vez de castigar a los que deben, estimularía más el pago contado como anticipo”, dijo.