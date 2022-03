Bartolomé apuntó contra Duretti a días de dejar la presidencia del PJ

Este mediodía en BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL, el actual presidente del Partido Justicialista, Gustavo Bartolomé, realizó un repaso por su gestión a días de que se produzca la asunción de Manuel Chacón como nuevo Presidente del partido, con varias críticas hacia Darío Duretti, actual funcionario nacional.

En ese sentido, Bartolomé recordó que actualmente es el Presidente del PJ tras la renuncia de Daniel Jáuregui Lorda, quien había ganado la interna peronista en 2017. “A poco tiempo de haber realizado nuestro desempeño hubo algunos desencuentros y fue quitado el apoyo prácticamente al doctor Daniel Jáuregui Lorda, motivo por el cuál junto con algunos problemas de salud y familiares que tenía presentó la renuncia y quedé yo a cargo de la Presidencia”, comentó.

A su vez, Bartolomé dijo que “me hubiera gustado hacer muchas cosas porque tenía muchos proyectos, de los cuáles no todos pude llevar a cabo, también por falta de apoyo y esto lo digo más que nada porque en la actual lista de unidad está la presencia de Darío Duretti y de mucha gente que lo respalda a él, entonces hago este recordatorio para que no se repita la situación.”

Sobre el final de la entrevista, recordó que Duretti “fue el creador de esta lista, que triunfó sobre la de Eduardo ‘Laly’ Gatica y después le quitó el apoyo, entonces lo que hago es un llamamiento para que no se repita la historia.”