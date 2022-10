Basurales a Cielo Abierto: Argentina contaminada. El caso Bragado en la Pcia. de Buenos Aires

Por: Daniela Monzón- Planeta A

Basurales a Cielo Abierto

Se calcula que hay unos 5000 basurales a cielo abierto en un País con menos de 2000 Municipios.

El volumen de residuos crece desenfrenada y peligrosamente.

Actualmente la gestión de residuos se basa en que camiones recogen la basura de los domicilios, trasladándola a un basural o a un relleno Sanitario. Si este queda aislado de la sociedad, el debate de la problemática ambiental no genera importancia en la política

quedó en el pasado la idea de que a mas basura mas progreso. En la actualidad se genera 1,14 kg de basura por habitante diario.

En Bragado serian uno 50.000 kilos de basura por día aproximadamente que si no recibe el tratamiento adecuado contamina a mansalva el agua, el aire, el suelo, las napas, el ambiente en sí y que condiciona la vida de un montón de vecinos que viven alrededor del basural.

El basural de Bragado se ubica en Lat 35° 7’16.62″S – Long 60°31’22.53″O.

Ocupa una superficie de 14 Ha, de las cuales 8 Ha se encuentran impactadas.

La zona que linda con el basural es rural donde se encuentran algunos establecimientos rurales que realizan actividades agrícolas. No obstante, se ubica a poco más de 1 km de distancia de la zona urbana.

Este basural lleva en este sitio más de 40 años y el predio es de propiedad Municipal.

Los residuos llegan de todas las localidades que conforman el Partido de Bragado: Bragado, O’Brien, Mechita, Comodoro Py, Warnes, Irala, Olascoaga, Máximo Fernández, La Limpia, Asamblea.

Los residuos que llegan son de tipo domiciliario, industrial y de actividades diversas, sin discriminación (ej. hay un matadero de cerdos que vuelca las vísceras en el predio en forma directa sin tratamiento previo). También ingresan los residuos patogénicos generados en el Hospital Municipal, los cuales son incinerados en un horno para tal fin. Al predio ingresan a volcar los camiones recolectores municipales y también ingresan particulares o terceros.

¿Qué sucede con la basura?

Recuperadores urbanos: recuperan lo que se puede vender, reciclar, reutilizar, viven de la basura y de lo que pueden encontrar en el basural y ello con las condiciones sanitarias que eso contrae, porque además no cuentan con ningún tipo de protocolo sanitario, ni guantes, ni mascarás, ni calzado, ni herramientas que puedan hacer más llevadera y fácil su tarea. Es decir, vecinos que caminan el basural respirando ese aire, enfermándose, deteriorando su organismo dio a día.

Planta de separación y tratamiento de residuos: solo procesa los residuos provenientes de los grandes generadores de residuos y de la separación selectiva de la localidad de Irala, lo que representa una ínfima parte de la basura que se genera en Bragado.

¿Qué sucede con el remante de esa basura que no puede ser reutilizada ni reciclada?

Se entierra o se quema.

El impacto es directo sobre el ecosistema donde está ubicado, afectando no solo a los recursos (suelo, agua y aire), flora y fauna que lo componen, si no también afectando la salud de las personas. Principales impactos generados:

– Contaminación de Recursos Hídricos o Subterráneos: A través de la lixiviación y escorrentía de contaminantes debido a la ausencia de impermeabilización del sitio y a su ubicación topográfica (bajos). o Superficiales: Por medio de procesos de escorrentía y el vuelco directo de residuos, afecta directamente a la cuenca superficial más grande de la zona (Laguna de Bragado).

– Impacto sobre el Suelo: La erosión producto de las depresiones artificiales del terreno erosión antrópica, sumado a la disposición de residuos y acumulación de contaminantes, modifica directamente las características edáficas alterando sus características químicas, físicas y biológicas. – Contaminación del Aire: Debido a la producción y emisión de gases por la descomposición de los residuos. También por la presencia de olores desagradables y las quemas permanentes de la basura.

– Impacto Visual: El paisaje se ve afectado por la acumulación de residuos en el sitio y por la voladura de restos de residuos por lugares aledaños.

– Impactos en Salud: Problemas respiratorios y problemas relacionados por la proliferación de plagas, especialmente aquellas transmisoras de enfermedades.

Problemática del predio:

El basural ocupa una superficie de 14 Ha, de las cuales 8 Ha se encuentran impactadas.

No solo es importante el porcentaje del predio ocupado por basura sino que básicamente se tira todo junto y como bien sabemos la gran mayoría de los residuos requieren un tipo de tratamiento específico, particular, diferente.

En un metro cuadrado podemos encontrar latas, botellas, sachet, madera, ropa, residuos orgánicos, pañales, etc. Sobre todo, productos que podrían ser reutilizados, reciclados.

Problemática de los incendios en el basural:

Los incendios en el basural pueden producirse por tres motivos principales:

. los materiales como el vidrio o el plástico pueden hacer un efecto lupa con el sol y prender fuego la zona.

. hay materiales que son ignífugos de por sí.

. de manera intencional por recuperadores con el objetivo de encontrar materiales metálicos, en forma de protesta a la Gestión Municipal, por terceros que ingresan al predio.

Muchas veces los focos de incendio son sofocados en superficie, pero quedan ¨islas de calor¨, que son materiales que continúan quemándose y lo que puede observarse es humo, dependiendo de la dirección del viento pueden sentirse olores en la ciudad.

Reducir la cantidad de basura que generamos, separarla en nuestro en hogar y sacar los productos que puedan recuperase al menos una vez por semana, es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Hay ordenanzas que así lo disponen.

El Municipio ha destinado recursos diversos para acciones concretas apuntando únicamente a la Gestión de Residuos. Algunas de ellas son: Convenio “Tu Manzana Recicla”, Puntos “Verdes”, Grandes Generadores (OM. Nº 4627/14 para poder regular e implementar la gestión de residuos a nivel de industrias y comercios), Chau Bolsitas (OM. Nº4852/16 Prohibición de entrega de bolsas camisetas por parte de los comercios, CAT (Bidones de Productos Fitosanitarios).Ordenanza Nº 5306/20 separación de residuos en origen.

No se puede hacer una calificación del éxito/aceptación de estas medidas, pero lo que sí se puede confirmar, es que, observando el estado actual del basural, el destino final es para todos los residuos es prácticamente el mismo. Si los programas de separación de residuos y medidas de concientización social no son acompañados por una clara definición acerca de la disposición y tratamiento final de los residuos, la gestión fracasa. Tiene que haber una integración entre ambos puntos.

Las políticas públicas requieren de un compromiso estatal para lograr un éxito, y muchas veces el fracaso de las mismas es adjudicada a la falta de compromiso del vecino o a la falta de recursos económicos para poder llevar a cabo estas políticas.

Los recursos están, solo deben ser buscados. La decisión política de qué hacer con la basura es del gobernante de turno.

En los últimos años se han destinado recursos para el armado y construcción de la planta de separación y tratamiento de residuos, ya que la misma se encontraba ubicada en el Parque Industrial y fue trasladada al predio del actual basural con el objetivo de concentrar toda la gestión en un único lugar de disposición final y disminuir costos en logística.

Según lo informado por el Municipio, otras medidas y recursos que se adoptaron en el sitio apuntan a mantener el basural lo más ordenado posible mediante la utilización de maquinarias. Otras medidas son: consolidado de camino de ingreso, carteles informativos, control de pastos y vectores, sistema de control de incendios.

Se contrató una consultora para realizar el estudio de impacto ambiental del basural; también el Municipio realizó un Convenio Marco de Cooperación con CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) para analizar y relevar el terreno de disposición final y así poder brindar posibles soluciones al manejo de los residuos. Como parte integrante de dicho convenio se firmó un documento (Protocolo N°1) el cual contiene un Plan de Ordenamiento Ambiental y Clausura del Basural Municipal donde se disponen los RSU a cielo abierto. Hasta el día de la fecha no se ha realizado ningún avance respecto a lo planteado por los Profesionales de CEAMSE: No se realizó el saneamiento, no se realizó la clausura y tampoco se construyó el módulo de relleno sanitario. Es decir, el sitio continúa siendo el basural a cielo abierto.

Hay un Plan de Ordenamiento y Clausura de Basural Municipal realizado por Profesionales del CEAMSE, como forma de asesoramiento. Hicieron un relevamiento y evaluación del sitio y las condiciones de manejo de los residuos. Con toda esta información, se plantean distintas etapas para la clausura final:

1. Etapa Pre-Clausura

a. Notificación a usuarios y nueva ubicación del sitio de disposición final

b. Establecimiento de un cordón sanitario

c. Delimitar la zona de amortiguación

2. Etapa Clausura

a. Colocación de señalamiento restrictivo

b. Restricción de acceso al sitio

c. Redistribución, compactación y sellado de los residuos sólidos expuestos

3. Etapa de Transición hasta la Clausura (tiempo en el cual se continua con la disposición de residuos en el actual basural hasta que el nuevo módulo impermeabilizado esté habilitado).

4. Etapa Post-Clausura

a. Construcción de sistema de control de escurrimientos

b. Colocación de barrera forestal c. Instalaciones de mantenimiento y control

Al día de hoy no se ejecutó ninguna de las etapas detalladas.

Dice el Artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras… “.

Respetando el artículo 41 de la Constitución Nacional como vecinos del Partido de Bragado intentaremos aportar, intercambiar ideas para poder logar un ambiente más sano para nuestras generaciones futuras.

No hay planeta B, solo nos queda medio ambiente.

.