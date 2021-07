Benalal sigue firme con su renuncia: lo atribuyó al “destrato y desprecio de Unidos por Bragado hacia la UCR”

Compartir en...

En el marco de una entrevista con el periodista Diego San Román, Gustavo Benalal volvió a reiterar su decisión de renunciar a la presidencia del Comité de la UCR, algo que ya había adelantado a BRAGADO TV el pasado fin de semana. Describió una “actitud de destrato y desprecio de Unidos por Bragado hacia la Unión Cívica Radical”, por lo cual, “atento a no querer perjudicar las alianzas y considerando que ya no era útil, decidí dar un paso al costado”. Aclaró que el motivo principal no fueron las candidaturas, sino la falta de retribución a la lealtad que ofreció su partido. “Ellos fueron –a la provincia- con sus pretensiones legítimas y no las lograron, y entonces pretendieron que las pagáramos nosotros a nivel local”, dijo.