Benoit y Carballo explicaron por qué decidieron involucrarse en Acción para el Desarrollo

Ayer por la mañana, los precandidatos a Concejales por la lista de Acción para el Desarrollo, Alejandro Benoit y Martín Carballo, explicaron en una entrevista en ‘El Megáfono’ los motivos por los cuáles decidieron involucrarse en la política de cara a las PASO 2021.

“Soy fundador de Acción para el Desarrollo, cuando empezamos en 2014 constituimos el partido. Siempre tuve participación y hace un tiempito atrás, un día me agarraron ahí todos juntos y me dijeron ‘¿Por qué no dejás de ser opinólogo y venís a trabajar con nosotros? Empezá a participar’, y me gustó la propuesta”, explicó Benoit.

Por otro lado, Martín Carballo contó que su experiencia al manifestarse contra las restricciones el año pasado y su resultado, cambiaron su forma de ver las cosas: “Nos comprometimos, empezamos a juntar firmas todo como corresponde, fuimos a pedir audiencia a la municipalidad, nos atendieron perfectamente bien y nos habilitaron. Eso me dio la pauta de que si te quedás sentado esperando a que los demás te solucionen tus problemas no se puede así, y eso me incentivó a involucrarme porque sino dejás que los demás tomen decisiones por vos.”

Por último, Alejandro Benoit dijo que uno de sus objetivos es “volcar dentro del Concejo Deliberante la experiencia que tuve al trabajar con los empresarios de Bragado, con Bragado Club y con la Cooperadora que hicimos una obra maravillosa dentro del hospital, donde lo público, lo privado y lo político se pudieron sumar para mejorar ante una cosa que era absolutamente desconocida.”