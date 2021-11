Berni le prometió a Walter Malfatto que «en enero estarían renovando todos los móviles de Bragado»

Tras la repercusión que generó la colecta realizada por productores agropecuarios para cambiar los neumáticos del CPR Bragado, Walter Malfatto aseguró que el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni le respondió con la promesa de que en enero estarían renovando los móviles de nuestro distrito.

En diálogo con TN, el presidente de la filial de la Federación Agraria Argentina (FAA) mencionó: «le mandaba audios, y no me contestaba. Pero el martes, después de que este tema salió en los medios, me respondió que en enero estarían renovando todos los móviles de Bragado«.

Alrededor de 200 productores agropecuarios locales participan en la colecta para reparar los 4 patrulleros rurales de la zona. Incluso ya juntaron $220.000 con los que renovaron 8 neumáticos de 2 de esos móviles.

Durante la entrevista con el medio nacional se refirió a las dificultades que atraviesa el sector y mencionó una «ausencia» del Estado ante ciertas problemáticas.