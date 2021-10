Berti habló de sus propuestas para el tránsito y denunció un intento de privatizar la recolección de residuos

El primer candidato a concejal de la lista “Vamos con Vos”, Guillermo Berti, dialogó este mediodía con la Edición Central de BRAGADO TV. Presentó algunas de sus propuestas para la problemática del tránsito y cuestionó la aprobación de la Ordenanza de Tolerancia Cero de Alcohol al Volante. También manifestó que el gobierno municipal pretendería privatizar la recolección de residuos.

El candidato manifestó sus intenciones de sumar apoyo para las elecciones generales ya que necesitaría un mínimo de entre 2800 y 3000 votos para poder ingresar al Concejo Deliberante (su lista obtuvo 753 en las Primarias). Indicó que “la estrategia es similar a lo que se hizo en las PASO, -pero- con mayor presencia”; “vamos a tener mayor presencia en los medios y mayor visibilidad en las calles”, añadió.

Habló de sus ganas de que exista un debate de candidatos y expuso algunos temas sobre los cuales le interesaría escuchar la opinión de sus oponentes, como por ejemplo una posible privatización de la recolección de residuos, algo que considera que está en los planes del Ejecutivo Municipal. “Pareciera que el Intendente está saboteando la propia junta de recolección de basura”, dijo, y agregó: “parece que quiere instalar la situación de que el Municipio no es capaz de juntar la basura, y se viene la posibilidad de privatizar la recolección, que es algo con lo que estoy totalmente en contra”.

En lo que respecta al tránsito, explicó que “nosotros proponemos dos cosas puntuales: que se implemente ya la escuela de conducción (…), y un ordenamiento, patentamiento, de todos los ciclomotores”. Opinó que “se necesita un blanqueo y empezar a regularizar para que a partir del 2022 todas las motos tengan una patente”, ya que “de esa manera vamos a saber cuál es el parque automotor y se va a poder hacer una capacitación y ordenamiento concreto”.

Sostuvo que no es necesario realizar grandes innovaciones, sino pensar en soluciones que realmente se puedan implementar. Planteó la propuesta de crear un lugar para que los jóvenes puedan correr picadas minimizando los riesgos y se mostró en contra de la Ordenanza de Tolerancia Cero de Alcohol al Volante: “es una barbaridad jurídica porque no está permitido por la ley provincial y nacional; no se puede implementar”, dijo.