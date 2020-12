“BIEN DE TANGO” ENTREVISTÓ A LA CANTANTE JACQUELINE SIGAUT

Compartir en...

Durante la transmisión en vivo del programa “Bien de Tango”, Diego Burga se dio el gusto de poder entrevistar a una artista argentina de calibre internacional en el género: Jacqueline Sigaut.

“Soy de las cantantes que ya hace mucho tiempo, desde el segundo disco, tuvo la necesidad de ponerle la voz a tangos nuevos. Me parece que es algo que el tango nos tiene guardadito y tenemos que seguir fomentando porque la música si no evoluciona es difícil que algo perdure”, comentó la cantante.

Si bien la artista comenzó a su carrera como cantante a los 15 años, no fue si no hasta los 30 que empezó a interpretar tangos, género que la cautivó y desde ese momento, con el que continuó trabajando. “Para mi es un género imbatible el tango, y es una música que a mi como intérprete me permitió algo que no me permitía los demás géneros que cantaba, y es que tenés una comunicación de persona a persona”, explicó.

Jacqueline hizo hincapié en la necesidad de que el tango se renueve con letras más actuales que representen e identifiquen a la sociedad actual. “Si Gardel o Troilo estuviesen vivos estarían todo el tiempo estrenando tangos todos los días, entonces ese es el legado que yo recibo de esos clásicos”, añadió.

Sigaut volverá a las presentaciones en vivo a partir del mes de febrero, donde brindará un espectáculo al público con protocolos, y para finalizar la entrevista interpretó un tango de la autoría de José María Contursi y Joaquín Mora, titulado “Esclavo”.