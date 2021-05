Bragado adherirá al confinamiento estricto de 9 días y luego pasará a fase 2

Compartir en...

Frente al confinamiento estricto dispuesto por el gobierno nacional para las zonas de “alto riesgo” (en la que está Bragado) y “alarma epidemiológica”, esta mañana el intendente Vicente Gatica anunció la decisión del Municipio de adherir en todos los términos al DNU del Presidente y de que luego pasemos a fase 2. Sin embargo, aclaró que aún no se conoció la determinación de la Provincia, por lo cual la confirmación no se dará hasta ese momento.

Gatica manifestó que “el Presidente ha dado un mensaje a los argentinos y ha tomado una decisión que es la restricción absoluta durante 9 días”. Luego agregó: “en virtud de que siempre hemos acompañado las decisiones del gobierno nacional y provincial, no solamente acatamos esa decisión, sino que también la acompañamos porque sentimos que en este momento nuestra gente necesita imperiosamente que nos pongamos de acuerdo para tomar las decisiones fundamentalmente en el cuidado de nuestros vecinos“.

Sostuvo que “estas medidas no tienen todavía la réplica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires“, por lo cual lo más oportuno es esperar. En el caso que exista el aval (lo cual se da casi por seguro), Bragado estará en fase 1 durante 9 días corridos (también el 5 y 6 de junio) mientras que luego continuará en fase 2 hasta completar 14 días debido a que así lo habían dispuesto con anticipación.

Sin embargo, en el hipotético caso que Kicillof no apoyara la decisión del Presidente (algo que parece casi imposible) también habría medidas, que serían 14 días de fase 2 ya que, según dijo Gatica, “me he reunido con todo el sistema de educación del distrito, con los gremios docentes y auxiliares… y en las últimas 48 horas he consensuado con la Provincia el pase a Fase 2”.

Cualquiera sea la situación, no habrá clases presenciales. El Jefe Comunal lamentó que “todavía hay mucha gente que piensa que esto no es tan grave como lo es y lo ha sido” y prometió que “el Estado va a hacer todo el control que debe, pero también vamos a seguir insistiendo en la responsabilidad individual”.