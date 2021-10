Bragado Club le arrebató el liderazgo al Club Porteño

Se jugó la séptima fecha del Torneo de Primera División de la Liga Bragadense de Fútbol y Bragado Club se convirtió en el único líder tras el empate del Club Porteño. Además, se definieron los Cuartos de Final del Torneo Clasificatorio.

La noticia de la fecha fue la victoria del “Tricolor” por 4 a 1 ante Warnes, tres puntos que lo ubican como líder del campeonato tras el empate en cero entre el Club Porteño y El Campín. Bragado Club acumula 16 unidades, mientras que Porteño tiene 15.

En otro orden, Nuevo Horizonte goleó 4 por 1 a San Martín, lo que significó su primera victoria en el Torneo de Primera. Asimismo, Sportivo Bragado perdió de local ante el SEMB, mientras que Salaberry despachó 4 a 1 a Comodoro.

El Torneo Clasificatorio se jugó en Alberti este fin de semana y ya se definieron los cruces de Cuartos de Final: El Verde Fútbol vs Parque San Martín; Juventus vs Los Ponys de River; Unión Irala vs Último Foco. Cabe recordar que CSYD Mechita ya está en Semifinales.