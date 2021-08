BRAGADO TV entrevistó a Guillermo Moreno: destacó su lista peronista y apuntó contra el Presidente

Una entrevista de gran peso político mantuvo este mediodía el periodista Marcelo Méndez con Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio Interno de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fiel a su estilo, emitió declaraciones que despiertan polémica y convocó a que voten su lista ya que, según su criterio, es la única opción peronista.

Moreno se postula como precandidato a diputado nacional. Destacó que sus llamativos spots propagandísticos no provienen de agencias, sino que surgen de la “creatividad popular… y por eso salen tan bien”. Pidió el voto hacia la lista 314 A, y añadió: “basta de votar socialdemócratas que es el fracaso presente y basta de votar el fracaso reciente de Macri y su gente”.

Para el exfuncionario del kirchnerismo, “lo que fundamentalmente está pidiendo el pueblo es seguridad y trabajo”. En tal sentido, prometió que “vamos a declarar la emergencia nacional de seguridad para que los gobernadores que lo decidan, en nuestro caso Kicillof, le cedan el mando de la policía provincial al Presidente”; consideró que de tal forma “se terminan los desórdenes de coordinación” y el Presidente tendría toda la potestad y obligación para actuar, lo que implicará que deba dar un paso al costado si no estuviera a la altura de las circunstancias. “No podes pedir que la propia ciudadanía se haga cargo de la seguridad”, dijo.

Consultado sobre la exhibición de armas en un escritorio que se le adjudica, negó que sea cierto. Lo atribuyó a una estrategia de Horacio Verbitsky.

Sobre el final, también habló de la inflación y de su promesa de popularizar el asado. Manifestó que durante su gestión la gente comía una vez por semana, por lo que añadió: “yo no prometo lo que no cumplo, hago al revés, digo que voy a hacer lo que ya hice”. Sostuvo que “durante el gobierno peronista la economía creció a tasas chinas; nosotros manejábamos la economía con superávit fiscal y superávit externo… y por eso podías comer asado”.

Moreno no ahorró críticas al presidente Alberto Fernández. Remarcó que “es un confeso socialdemócrata, y si dice eso no es peronista”. Además, consideró que sus políticas no son peronistas.