Bramajo: “Cerrar la escuelita fue pensado y mucho”

Hace algunos días el conocido vecino y entrenador Juan José Bramajo decidió dejar la Escuela de Atletismo “Las golondrinas”, un espacio en donde se les enseñaba a mujeres de distintas edades a evitar el sedentarismo a través de sencillos pero efectivos ejercicios. En conversación con El Megáfono, Bramajo explicó los motivos de su partida y adelantó lo que tiene preparado.

A la hora de explicar por qué deja el grupo, señaló: “Siempre fui entrenador de personas, de chicos. El tema es que hecho el curso profesional de masajes, me recibí. Esto te lleva a seguir profesionalizándote tengo varios cursos y no tengo tiempo, me decidí por esto”.

Durante la entrevista, Bramajo contó que por la ‘escuelita’ han pasado más de 300 mujeres y que incluso han llegado a tener más de 50 alumnas al mismo tiempo. “Cerrar la escuelita de atletismo fue pensado y mucho, porque se emociona uno. Pasaron muchas señoras que aprendieron lo que yo le enseñé y Juan (él) aprendió de estar trabajando con damas de todas las edades”, aseguró.