BROGGI ACUSÓ A MÓNICA PUSSÓ DE RESTARLE IMPORTANCIA AL CORONAVIRUS Y AL POSIBLE CASO DE DENGUE

El concejal Sergio Broggi (Frente de Todos) utilizó su fanpage de Facebook con el propósito de emitir una serie de opiniones en lo que respecta a cuestiones sanitarias de Bragado. Consideró que la secretaria municipal de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó no está destinándole la debida importancia al posible caso de dengue que se registró en Bragado y a los riegos que existen por el coronavirus. También dijo que “es de suma preocupación lo que sucede en el Hospital, la situación que lleva a restricción de servicios, falta de prestaciones, etc”.

Según el edil opositor, “hace unos 15 días hablé con la doctora Pussó en forma telefónica para manifestarle mi preocupación sobre temas como el coronavirus y el dengue. Realmente no noté predisposición, ya que nunca concretó una reunión entre nosotros, y desestimó mi idea de conocer desde el municipio un mapa de quienes habrían viajado a China en los últimos meses, como medida de prevención”.

Luego, manifestó: “con relación al dengue y la campaña que se lanzó desde Nación y Provincia, le expresé mi preocupación por las piletas en abandono en la laguna, y la funcionaria me dijo desconocer el tema”. En ese marco, agregó: “hoy, sin embargo, corren detrás del problema. Tenemos un caso posible de dengue (aunque no confirmado) y por lo que he leído la doctora realizó averiguaciones sobre quiénes volvieron de China y cuándo, lo cual me asombra”.