Broggi cargó culpas contra Gatica por las ovejas en el boliche

La polémica por las ovejas que estaban en un boliche y el maltrato registrado contra una de ellas, ha tomado una escalada política. El concejal Sergio Broggi (Frente de Todos) responsabilizó al Municipio tras considerar que “debe ser una prioridad del Intendente cuidar de los bragadenses”. Lo enmarcó en la problemática de la nocturnidad y acusó falta de control. También habló del tránsito.

Sostuvo que lo sucedido en Willy´s “no es un caso aislado”, sino que tiene que ver con la problemática de la nocturnidad y que “siguen registrándose episodios que pueden ser evitables, si hay un real control de lo que sucede en la ciudad a la madrugada”.

Luego, agregó: “las redes sociales inundadas de fotos y repudios sobre el accionar de jóvenes en un boliche en el que ingresaron ovejas para ser maltratadas como parte del entretenimiento. Sin embargo, nada se ha dicho de sanciones a estas horas, tampoco de clausuras o de responsabilidades”.

Según el Concejal del Frente de Todos, “siempre pasa lo mismo, el Intendente y sus funcionarios son expertos en deslindar responsabilidades…siempre la culpa es de ´los otros´”. Ante ello, dijo que “para ser intendente de una ciudad hay que hacerse cargo de todo, de lo lindo y de lo no tan lindo, de todo. No puede estar eligiendo de qué se hace cargo”.

Para Broggi, “Vicente Gatica habla del tránsito como una responsabilidad de todos, de la nocturnidad y la seguridad como algo que debe resolver la Provincia, de la laguna y su no planificación como algo que deben decidir los bragadenses… entonces me pregunto, si nada depende de él: ¿para qué lo votaron como intendente?”.

Sobre el final, dijo que “esta gestión sigue dejando huecos… en los servicios, en las obras, en la seguridad, en el tránsito, en la nocturnidad, en la proyección, en la cultura, en el turismo”. Opinó que “no hay planificación. No hay orden ni siquiera a la hora de presentar el Presupuesto, que por sexta vez en seis años, se presenta más tarde”.

Además, cuestionó la falta de concurrencia de los funcionarios al Concejo Deliberante para dar explicaciones, citando el caso de Sergio Ledesma. Recordó que “hace ya dos semanas pedí una reunión para que el responsable del área de Tránsito concurra al Concejo”; contó que “recibí un llamado del funcionario para decirme que en cualquier momento de esa semana nos encontrábamos y charlábamos”, pero no quedó conforme: “no es ese el camino, no es una charla entre nosotros, es que asistan al Concejo, dispongan de tiempo, y expliquen de qué modo trabajan, para mí y para todos”, indicó.