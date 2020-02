BROGGI CELEBRÓ EL FORO AMBIENTAL PERO LAMENTÓ QUE EL GOBIERNO DEMORARA EN HACERLO

Compartir en...

El concejal Sergio Broggi (Frente de Todos) fue una de las personas del arco político opositor que participaron en el Foro de Medio Ambiente convocado por la Municipalidad de Bragado. Por tal motivo, BRAGADO TV lo entrevistó en el día de ayer con el propósito de conocer qué balance hace al respecto. Consideró positivo que el Gobierno tomara la iniciativa de realizarlo, pero cuestionó que demorara cuatro años en cumplirlo.

Broggi manifestó que “estuve participando y escuchando las propuestas”. “Yo celebro que se hagan estos foros”, dijo, aunque consideró que es “tarde” ya que “hay una ordenanza del año 2010 y ellos son gobierno desde hace 4 años”.

Deseó que el gobierno ponga en práctica las ideas que se plasmaron, aunque no se mostró muy convencido de que suceda. Consideró que hasta el momento no ha demostrado gran apertura e interés por satisfacer las necesidades de los bragadenses: “no sé si no lo están queriendo hacer o si no están dando en la tecla de cómo hacerlo”, indicó.