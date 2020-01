BROGGI CRITICÓ EL FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS MUNICIPALES

Compartir en...

En diálogo con el programa radiofónico “El Megáfono”, el concejal del Frente de Todos, Sergio Broggi, criticó duramente gestiones del mandato de Vicente Gatica como también así a los servicios de mantenimiento que se dan en la comunidad bragadense. Dijo que “Bragado está totalmente abandonado” y aseguró que: “Me pareció una locura el presupuesto que va a manejar Natalia Gatica para embellecer y mejorar la ciudad. Es tremendo volver a gastar plata en lo que ya estaba, nunca lo mantuvieron”.

Uno de los temas que tocó es el alumbrado público, relevando que hubo fallos en la luminaria y hasta semáforos en intermitencia durante casi una semana. “Puede haber fallas y problemas, pero hay que ocuparse”, señaló el edil, a lo que agregó: “La gente votó a todos los funcionarios no para contestarme a mi, sino para que se ocupen”.

“Que Natalia Gatica que la provincia hasta el momento no tiene una proyección de fondos es una total mentira. Ella tiene que saber que viene de una gestión de cuatro años, no puede echarle la culpa al sanpedrismo, las cosas tenían que estar mantenidas, no sigamos echando culpas”, indicó Broggi, en referencia al cuidado de ciertos espacios públicos en toda la ciudad.

En este sentido, añadió: “Bragado está totalmente abandonado, está lleno de mugre y es un desastre, se los dije en la sesión de tratamiento del presupuesto”. Para el legislador local, otra cuestión a resolver es el mantenimiento de las piletas ubicadas en el Parque Lacunario, las que considera que son necesarias para aquellos jóvenes que no pueden ir a la pileta en el verano.

