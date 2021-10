Broggi cuestionó el enojo de Natalia Gatica: pidió que asuma la culpa y se ponga a trabajar

Las declaraciones de Natalia Gatica no sólo molestaron a las agrupaciones ambientalistas, sino también al concejal Sergio Broggi (Frente de Todos). Esta tarde envió una gacetilla de prensa donde expresó su rechazo y pidió que el gobierno no delegue responsabilidades, sino que se asuma como culpable. “Enojarse no es la mejor opción, es inminente que tiene que empezar a trabajar”, dijo.

La polémica se generó esta mañana luego de que la funcionaria manifestara que el humo que afectó anoche a Bragado es consecuencia de un incendio intencional ocurrido el mismo día de la Huelga Mundial por el Clima. Se mostró muy enojada, e indicó que “mientras había una marcha frente a la Municipalidad, nosotros estábamos apagando el fuego”.

Según Broggi, “culpar encubiertamente a jóvenes que se han manifestado, -y- echar un manto de dudas sobre los fines que ellos persiguen es ser ´negacionista al extremo´, y la verdad, me parece que siempre es más saludable reconocer deficiencias para avanzar en cambios”.

Aseguró que “nunca la mejor opción es enojarse, sobre todo con los vecinos, como lo hace continuamente este gobierno municipal”. Luego, agregó: “la gente que ella misma nombra, son los que padecen la falta de política, y en muchos casos son quienes los votaron…pero hace 6 años. Es decir, cuando habla de 50 años –en que existe el basural-, que vaya descontando los 6 que ellos gobiernan y no han hecho nada”.

El Concejal también cuestionó la intencionalidad política que le atribuyó la funcionaria al incendio. “Tildar al problema medioambiental como de ´campaña´ es no entender la gravedad de lo que impacta la falta de políticas públicas y de la implicancia que tienen sobre una comunidad… se olvida que hasta casos de hantavirus han aparecido en el gobierno que ella representa por el abandono y la mugre… justamente vinculado al área por la que cobra un sueldo”.

Broggi consideró que “Natalia Gatica hace un año no aparece en la escena local” y se mostró en desacuerdo con los argumentos de la funcionaria acerca de los motivos por los que no se avanzó en el saneamiento del basural durante la pandemia: “el tema económico no es un argumento válido, sino que en todo caso es una excusa”. También, dijo: “ella hace 3 años que comenzó a ocuparse de una súper secretaría… le queda grande en presupuesto y en acción”.

Sobre el final, pidió “que no se enoje, que mejor comiencen a trabajar, porque siempre la responsabilidad es de los otros o de los gobiernos anteriores, (…) y si no saben, que opten por cambiar funcionarios, aunque deban correr a ´sus amigos´”.