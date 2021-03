BROGGI DENUNCIÓ LA DISOLUCIÓN DE LA ORQUESTA JUVENIL, PERO EL MUNICIPIO LO DESMIENTE

Compartir en...

El concejal Sergio Broggi (Frente de Todos) efectuó un nuevo golpe hacia el gobierno municipal, ahora específicamente contra la Dirección de Cultura. Cuestionó la supuesta disolución de la Orquesta Juvenil Florencio Constantino y realizó un pedido de informes en el Concejo Deliberante solicitando conocer los destinos de los instrumentos. Sin embargo, la directora del área, Malena Católica, desmintió la acusación y manifestó tener pruebas para demostrarlo.

La orquesta tuvo su origen en el año 2014 y, según afirma Broggi, fue disuelta en el 2020. Aseguró que “este proyecto de una orquesta juvenil fue aplaudido por muchos” ya que “tener formaciones musicales no es algo que se haga en un rato; los proyectos llevan años, inversión, profesores, formación, entusiasmo por quienes pertenecen a la misma”.

Según el edil, “en los últimos meses del año pasado, en medio de la pandemia y sin explicaciones, se dejó de pagar a los profesores de esta orquesta y se les mandó a decir con empleados que se disolvía la orquesta”. Luego agregó: “no sabemos qué sentido cultural, qué motivo trascendental, qué cuestión de importancia puede haber pasado por la cabeza de los funcionarios que deciden dejar sin efecto un proyecto de esta envergadura”.

Para Broggi “Vicente Gatica llegó a Bragado para borrar y destruir todo lo que se hizo antes, y eso no se lo podemos permitir. Preguntamos, cuestionamos y queremos que haya explicaciones, y si los funcionarios lo hicieron y no debieron hacerlo, que se vayan a su casa porque el que se sienta en un despacho sólo a auspiciar y anunciar proyectos de otros no está a la altura de lo que realmente es una gestión cultural”. “Vemos una gestión cultural pobre, un centro cultural sin mantenimiento, escasez de programas culturales que realmente tengan al arte como centro y lo presenten como posibilidad de crecimiento colectivo”, añadió.

LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO

La directora de Cultura de la Municipalidad de Bragado, Malena Católica, fue enfática al manifestar que todo se trata de una mentira. Explicó que nunca se evaluó disolver la orquesta juvenil y que todos los niños y padres ya tenían conocimiento de su continuidad durante el 2021, lo cual puede corroborar su Director. Contó que enviará un informe al Concejo Deliberante y recordó que ya está abierta la inscripción para quienes quieran sumarse.