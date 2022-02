Broggi llevó el caso Silingardi al Concejo Deliberante: presentó un proyecto de repudio

El concejal Sergio Broggi (Frente de Todos) ha decidido ingresar a la polémica por el retorno de Leonardo Silingardi al gobierno municipal, lo cual constituye el primer pronunciamiento público de un referente de su espacio. Redactó un proyecto de repudio y lo presentó en el Concejo Deliberante para obtener el acompañamiento del Cuerpo.

La iniciativa adopta el formato de Proyecto de Declaración, donde el edil enfatiza que “es imposible pensar que un hombre, ex funcionario público, que tuvo denuncias públicas de jóvenes que sintieron ´acoso´ y supremacía de su rol de funcionario (Director de Juventudes) por sobre ellas, sea nuevamente nombrado al frente de una de las área de gobierno en el gabinete del intendente municipal Vicente Gatica”.

Manifiesta que “creemos suficiente la manifestación efectuada en su momento por una joven, quien escribió directamente al intendente en su red social para exponerle lo que estaba sucediendo”.

Para Broggi, “el Estado Municipal, en la figura del Jefe Comunal, decide ´mirar para otro lado´, o ´minimizar lo ocurrido´ con artilugios legales que dan cuenta de una postura clara sobre la perspectiva de género”. “No se protege a la víctima, sino que se la expone argumentando que sus dichos no son válidos porque no se hicieron frente a la Justicia”, agrega.

El proyecto pretende declarar a Silingardi “falto de ética a la hora del desempeño en la función pública”, e incluso aspira a llevarlo a la órbita nacional del Ministerio de las Mujeres para que tome conocimiento.

EL PROYECTO COMPLETO

FUNDAMENTACIÓN:

Como mujeres y hombres con responsabilidades en la función pública, sabemos que gracias a la lucha de años, y a la visión de apertura trabajada desde las órbitas del estado se ha logrado que hoy, contemos con un Ministerio de Mujeres, algo impensado antes en la Argentina.

A cada uno de nosotros nos cabe entonces el derecho y la obligación de capacitarnos, a partir de la Ley Micaela, en temáticas de Perspectiva de género.

En el HCD de Bragado, hemos votado proyectos adhiriendo a la Ley Micaela y solicitando al Departamento Ejecutivo que capacite a su personal y funcionarios porque creemos que así todos podemos conocer, saber, entender y por supuesto involucrarnos en temas tan sensibles.

Al conocerse por los medios de prensa la decisión del ejecutivo local sobre el nombramiento del señor Leonardo Silingardi al frente de un área de gobierno que tiene directa relación con los sectores de la comunidad toda, como es la Dirección de Relaciones Institucionales, sostenemos necesario pronunciarnos al respecto.

Desde nuestro lugar es imposible pensar que un hombre, ex funcionario público, que tuvo denuncias públicas de jóvenes que sintieron “acoso” y supremacía de su rol de funcionario (Director de Juventudes) por sobre ellas, sea nuevamente nombrado al frente de una de las área de gobierno en el gabinete del intendente municipal Vicente Gatica.

La preocupación , cuando ocurren estas cosas, nos lleva indudablemente a pensar que el estado municipal , en la figura del jefe comunal, decide “mirar para otro lado”, “ o “minimizar lo ocurrido “ con artilugios legales que dan cuenta de una postura clara sobre la perspectiva de género.

No se protege a la víctima, sino que se la expone argumentando que sus dichos no son válidos porque no se hicieron frente a la Justicia; ¿cuántas víctimas no han podido hablar en cuestiones similares?; ¿Cuántos casos conocemos que recién saltan a luz luego de años de procesar ese infierno que les toca a aquellas que sufrieron situaciones de violencia?

Es imposible sostener a un hombre señalado públicamente como responsable de estas actitudes que nada tiene que ver con los deberes de un funcionario público, al frente de las Relaciones Institucionales de un gobierno.

Creemos suficiente manifestación la efectuada en su momento por una joven quien escribió directamente al intendente en su red social, para exponerle lo que estaba sucediendo, por ello repudiamos categóricamente esta designación, que nada tiene que ver con la representatividad que debe tener y demostrar un funcionario público.

POR TODO ELLO EL HCD DE BRAGADO SANCIONA CON FUERZA DE

DECLARACIÓN :

ARTÍCULO 1º: REPUDIAMOS la designación al frente del área de Relaciones Institucionales del gobierno local al señor Leonardo Silingardi, por considerarlo falto de ética a la hora del desempeño en la función pública.

ARTÍCULO 2º: ELÉVESE la presente declaración al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la órbita nacional y provincial, para su conocimiento.

ARTÍCULO 3º: DE FORMA.-