Broggi se diferenció de las internas del peronismo, pero invitó a votar al Frente de Todos

El concejal Sergio Broggi difundió una gacetilla de prensa con el objetivo de reafirmar su apoyo al Frente de Todos y también para solicitar que la ciudadanía acompañe con el voto a su espacio. No obstante, cuestionó las diferencias internas que están reluciendo algunos dirigentes del peronismo ya que impedirían el crecimiento del partido, e incluso aseguró que no habría concurrido a ninguno de los actos sectoriales que se hicieron el 17 de octubre porque atentan contra la unidad.

Según el edil, “mientras los dirigentes discutan ´cuestiones de entrecasa´ con estas acciones divididas, el peronismo local no va a crecer”. Indicó que “no es el mensaje que espera la militancia”, ya que el 17 de octubre “es un día en el que justamente los peronistas festejamos eso… la militancia”. En ese marco, agrego: “no estuve en Bragado, pero si hubiera estado no hubiera asistido a ninguno de los dos actos”.

Manifestó que “los peronistas podemos darnos la oportunidad de formar equipos, de trabajar sobre las coincidencias y sacarnos las cosquillas de una vez por todas, sobre todo si queremos recuperar el municipio”. Opinó que “es tiempo de imitar ejemplos que hablen del crecimiento del espacio de todos” y citó el caso de Aldo San Pedro: “siempre anteponía el diálogo y la discusión interna para poder limar cuestiones y fortalecer un frente más amplio que incluyera a todos”.

No obstante eso, Broggi alentó a votar a su espacio. Indicó que el Frente de Todos es “la única opción” para los trabajadores de los diferentes rubros, quienes deberían “votar un modelo que los proteja, que no atropelle sus derechos y que sin dudas siempre los tendrá incluidos”.

Sobre el final, también se refirió a su trabajo como concejal. Dijo estar conforme con lo realizado, aunque lamentó la demora que le están dando a algunos de sus proyectos. “Estamos ante un gobierno que ejerce o ha ejercido una mayoría en el HCD y eso hace que la tarea de los concejales quede invisibilizada, por eso decidí dar cuenta públicamente de lo que realizo para que los vecinos y vecinas sientan que tenemos la decisión de representarlos en serio”, manifestó.

Cuestionó que “los funcionarios quieren hacer una nota en un medio local y pretenden clarificar ahí los temas”, cosa que le parece desacertada. “El gobierno debe responder por escrito y ante el HCD… así se respetan las instituciones que dicen defender, se transparenta la gestión y se cumple con el deber de un funcionario público que da cuenta de su accionar”, concluyó.