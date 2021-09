Broggi sobre las extracciones de tierra en Mechita: “el Municipio tiene que dar explicaciones”

Sigue la polémica por las extracciones de tierra que se realizan a la vera del canal Cafiero, en la zona conocida como “las montañas de Mechita”. El concejal Sergio Broggi (Frente de Todos), mantuvo ayer una entrevista con el periodista Marcelo Méndez, a quien comentó los motivos del pedido de informes que presentó en el Concejo Deliberante. Sostuvo que “el Municipio tiene que dar explicaciones”.

Las montañas no son naturales, sino que son consecuencia de la tierra que se acumuló en ese lugar cuando se hizo el Canal durante los años ´80. El paso de los años generó que pasaran a formar parte del ecosistema del lugar y que agrupaciones ambientalistas hoy exijan su protección.

Broggi lamentó que el Intendente no haya dado respuesta a las notas enviadas por las agrupaciones ambientalistas. Dijo conocer la postura del Municipio de que Hidráulica de la Provincia es la que tiene jurisdicción en esa zona, por lo que contó que “algunos espacios me han acercado una nota para presentarla en Hidráulica, que la he firmado”, pero aclaró: “el Municipio también tiene la responsabilidad de dar explicaciones sobre qué se está haciendo con esa tierra y a dónde se está llevando”.

El edil dijo que “el movimiento de tierra está sucediendo a diario con la salida de camiones continuamente”. Frente a ello consideró que “el camino correcto es presentar un pedido de informes en el Concejo Deliberante para que el Municipio dé una respuesta por escrito a esta problemática que cada vez se acrecienta más en Bragado”.