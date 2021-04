Broggi también repudió a Bullrich por sus declaraciones de entregar las Malvinas

Compartir en...

email

Sigue la polémica por las declaraciones que emitió la presidenta nacional del PRO, Patricia Bullrich, acerca de que la Argentina podría entregar la soberanía de las islas Malvinas a cambio de las vacunas de Pfizer (luego indicó que era una mala expresión). El concejal Sergio Broggi difundió un comunicado expresando su repudio en nombre del Partido de la Cultura, Educación y Trabajo (CET) que integra el Frente de Todos.

El comunicado hace una acusación directa hacia la exMinistra: “lo que usted expresa no hace otra cosa que afirmar su desprecio y el del partido político que usted representa por la historia de nuestro país, por nuestros veteranos y por nuestros héroes que dejaron su vida para defender ese suelo argentino”.

En tal sentido, recalca su posición de que “las islas Malvinas no se negocian, no se olvidan. La soberanía no está en venta”.

EL COMUNICADO COMPLETO