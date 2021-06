Buryaile: “El cierre de las exportaciones de carne es una cuestión ideológica y no comercial”

Compartir en...

El ex ministro de Agroindustria y actual diputado por Formosa de la UCR y Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile, brindó una charla virtual en la que compartió fuertes definiciones respecto a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

El encuentro se dio a través de la plataforma Google Meet y fue organizado por el Comité de la UCR y la Juventud Radical de Bragado. Además, participaron funcionarios del área de la Municipalidad, concejales, legisladores, productores y las entidades del agro del distrito, como la Sociedad Rural de Bragado y la Federación Agraria Argentina.

“La culpa no es de la carne, la culpa es de una economía con desequilibrios macroeconómicos profundos, una economía sin política monetaria ni fiscal acorde a esta gravedad. Entonces, los salarios pierden frente a la inflación siempre, y el Gobierno lo sabe”, expresó el Diputado, crítico frente al cierre de exportaciones de la carne vacuna.

Burayile sostuvo que “pareciera ser que no se asume el daño que le hace a los argentinos la experiencia del propio Presidente cuando era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner con el cierre de exportaciones”, y agregó que “lo que están haciendo es una cuestión ideológica y no comercial, porque lo que quieren es que baje el precio interno, pero lo que cerraron de exportación no es lo que consume el Argentino, es lo que va a China.”