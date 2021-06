Buryaile: “No va a bajar el precio, de hecho ha subido el 6%”

Compartir en...

Esta mañana, Ricardo Buryaile, ex Ministro de Agroindustria y actual Diputado Nacional, dialogó con Diego San Román sobre el cierre de las exportaciones de carne vacuna y lo que ello representa tanto para el productor, como para el consumidor. “No va a bajar el precio (de la carne), de hecho ha subido el 6%”, explicó. A su vez, reconoció que la gestión del gobierno de Macri no cumplió con las expectativas de la gente, y repasó su trabajo como Diputado Nacional.