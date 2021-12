Buscan a un joven de 27 años cuyo paradero se desconoce

La Policía Comunal de Bragado emitió un alerta, en el marco de la búsqueda de un joven de 27 años que se ausentó de su domicilio y su paradero se desconoce. La familia se encuentra asustada, por lo que se solicita la ayuda de la comunidad para conocer cualquier dato que sea de utilidad.

El joven se llama Ezequiel Cavagnaro. Se retiró de su casa en horas de la mañana y todavía no regresó. Vestía un pantalón de gabardina color azul, zapatillas negras y una remera manga corta de fondo azul con tres rayas horizontales. No llevó dinero, tampoco documentos y no utiliza teléfono celular o redes sociales.

De acuerdo a lo comunicado, tiene contextura física delgada, mide 1.78 metros de altura, es de tez blanca, tiene cabello corto “colorado”, posee barba y no tiene tatuajes, ni piercing.

Ante cualquier información, comunicarse al 911 o llamar a la Comisaría local (02342 – 430121).