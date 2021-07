Cabail habló de la Ivermectina y del debate instalado por su libro

Compartir en...

En un interesante y extenso diálogo con Diego San Román para BRAGADOTV A LA MAÑANA, el médico veterinario Gerardo Cabail brindó su parecer sobre varios temas que han traído polémica en los últimos días: el uso de la Ivermectina para prevenir el Covid-19 y el rechazo del oficialismo para declarar de interés legislativo su libro “Alimentación y barbarie”. Sobre esto último, dijo: “me sorprende que tanto Fernando Franzoni como Nicolás Araujo, si no me equivoco, hicieron una defensa del sector agropecuario, y el libro no ataca al sector agropecuario“.