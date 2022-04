Calidad del agua: Concejales de Juntos recibieron  a legisladores provinciales

En la tarde de hoy, arribaron a Bragado los diputados provinciales Mauricio Vivani y Luciano Bugallo, quienes fueron recibidos por los Concejales de los bloques Juntos, PRO-Coalición Cívica, Reivindicación Radical y Acción para el Desarrollo.



La reunión fue convocada para tratar específicamente el tema de la calidad y potabilidad del agua de red de uso domiciliario en la Ciudad de Bragado, luego de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín, que rechazó la apelación de ABSA sobre el fallo en primera instancia.

El objetivo del encuentro fue lograr apoyo para que el reclamo llegue a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.



Luego de la reunión celebrada, los diputados provinciales atendieron a los medios de prensa locales luego de ser presentados por el concejal Nicolás Araujo.

El legislador Mauricio Vivani, señaló que en la reunión con los concejales «estuvimos analizando la forma de encarar este tema a nivel provincial, analizamos el fallo y vemos que se ratifica el fallo de Primera Instancia y es similar a otros fallos que se han dado con algunas cuestiones que se han agregado».



Indicó que este es un trabajo que debe hacerse en forma conjunta entre los concejales, legisladores, Intendente y la misma empresa ABSA. «El tema del arsénico en el agua es un tema muy importante y complejo porque hace a la salud de los habitantes de Bragado», señaló Vivani.



Más adelante manifestó que en muchos otros distritos se viene trabajando en el tema «y en el caso de la ciudad de Nueve de Julio, gracias a fallos judiciales y por el trabajo de las ONG hoy tenemos agua potable para todos los nuevejulienses…

«Dijo que no es fácil, «son obras muy grandes, porque acá el tema no es solamente el agua, sino que Bragado tiene problemas de cloacas, porque esta ciudad tiene a un importante sector de la sociedad sin cloacas, por eso es un tema en el que hay que trabajar mucho…».



Luciano Bugallo, por su parte señaló que «este problema se trata de obras, obras que tienen que ver con brindar servicios y que no se están brindando desde hace mucho tiempo.

«Lamentablemente no somos oficialismo y no está en nosotros la ejecución, pero sí de hacer las gestiones de los reclamos ante la Provincia de Buenos Aires.

«Esto no solo tiene que ver con el agua, también con las cloacas que hacen a la salud y en un contexto donde mucho se ha hablado de la salud pero en los hechos concretos no se ve que el Gobierno se preocupe por la misma.

«Estamos acá para acompañar a la gente de Bragado, que sepan que estamos con la gente, aunque sabemos que las obras no se hacen tan rápidamente, que llevará su tiempo. Se requiere de una obra, no para hoy, sino pensada para los próximos 20 o 30 años.