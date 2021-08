Campagnoli apoyó la lista de Carla Bruno, con fuertes críticas al Intendente y a la lista de Gelitti

Compartir en...

email

Declaraciones sumamente picantes emitió esta mañana la diputada nacional Marcela Campagnoli, en el marco de una visita que realizó a Bragado con la intención de reiterar su apoyo a la lista que encabeza Carla Bruno. Inicialmente apuntó contra el kirchnerismo, pero luego arremetió contra sus contrincantes internos del frente Juntos, tanto en el plano nacional como local. Apuntó contra la lista del intendente Vicente Gatica y también contra la de Marita Gelitti (Acción para el Desarrollo).

Campagnoli busca renovar su banca en la lista de Diego Santili. Estuvo acompañada por los precandidatos a diputados nacionales Victoria Borrego y Javier Sanchez; mientras que la recepción fue realizada por la propia Carla Bruno y la quinta precandidata a concejal de su lista, Yanina Olazar.

Bruno enfatizó que “siempre privilegiamos la unidad de Juntos por el Cambio (…), pero puede no darse, y frente a esa posibilidad nos animamos a plantear una lista diferente, que lleva una idea que acariciábamos hace mucho desde la Coalición Cívica y el PRO”. No atacó a sus contrincantes, aunque sí buscó resaltar la boleta que encabeza: dijo que “es una lista de gente que no ha hecho de la política su carrera” y que su principal deseo es hacer un aporte al Estado y al pueblo de Bragado.

Campagnoli, por su parte, indicó que “la verdadera batalla es en noviembre, donde ahí confrontaremos con el kirchnerismo y donde los argentinos decidirán qué tipo de país quieren”. Describió al modelo de Juntos como una apuesta a “un país con instituciones fuertes, república, dador de trabajo, poniendo foco en la educación y en la evaluación como diagnóstico para ver qué hay que mejorar”, mientras que nombró al oficialismo como un modelo “focalizado en el populismo, en evitar la educación y la productividad”.

La diputada consideró que la lista de Santili “es la mejor” ya que “no tiene que dar explicaciones”. En ese marco, cuestionó a Facundo Manes porque en un ping pong de un periodista no respondió si prefiere a María Eugenia a Vidal o a Axel Kicillof, y también arremetió contra Margarita Stolbitzer por su vieja alianza con Sergio Massa. Además, reprochó la decisión de Emilio Monzó de haber roto el bloque de Juntos por el Cambio luego de la derrota en las elecciones de 2019.

Consideró que “hay cosas que la otra lista tiene que definir porque el votante de Juntos por el Cambio es muy concreto en cuanto a la visión que tiene del país”. Sostuvo que no se puede apostar a ambigüedades frente al riesgo de que el kirchnerismo se quede con las dos cámaras del Congreso.

Consultada sobre el panorama local, la diputada fue enfática al apoyar a Bruno: “Carla multiplica por todos los componentes que tiene ella en su lista, porque son gente que no vive del Estado, que trabaja, que paga sus impuestos, que dan trabajo a otra gente y que quieren inyectarse en la política para darle esa mirada que no tiene”.

Lo llamativo es que tampoco ahorró críticas hacia los contrincantes que tiene la lista de Bruno en Juntos. “Lamentablemente el intendente local ha llenado la política de familiares y eso no es bueno”, manifestó Campagnoli, y añadió: “la lista de Marita también… ella y el marido son todos funcionarios del Estado”.