Una vez más Farmacia Monzón, propiedad de Daniela Monzón se pone al servicio de la comunidad, lanzando desde el lunes 3 de octubre una importante campaña de prevención de enfermedades crónicas.

Por eso desde este lunes 3 de octubre y hasta el 14 de octubre inclusive se hará un control de diabetes e hipertensión.

Los interesados deben concurrir de 09:00 a 11:00 o de 16:00 a 18:00 horas y se debe concurrir al menos con dos horas de ayuno.

La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía.

Su cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía.

Con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

Todavía no existe una cura para la diabetes, pero perder peso, comer alimentos saludables y estar activo realmente puede ayudar. Otras cosas que puede hacer:

Tomar el medicamento según lo prescrito.

Obtener educación y apoyo para el autocontrol de la diabetes

Hacer y asistir a citas de atención médica.

LA HIPERTENSION

Generalmente, la hipertensión se define como la presión arterial por encima de 140/90 y se considera grave cuando está por encima de 180/120.

En algunos casos, la presión arterial elevada no presenta síntomas. Si no se trata, con el tiempo, puede provocar trastornos de la salud, como enfermedades cardíacas y derrames cerebrales.

Seguir una dieta saludable con menos sal, ejercitarse regularmente y tomar medicamentos puede ayudar a bajar la presión arterial.