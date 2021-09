Capacitador de Asociación Conciencia respondió consultas sobre los comicios

En días de elecciones como el de hoy resulta sumamente útil conocer que cosas se pueden hacer y qué no al momento de emitir nuestro voto, y también qué novedades se implementarán durante toda esta jornada frente a los protocolos que se definieron para evitar contagios de Covid. Por tal motivo, el noticiero BRAGADO TV entrevistó el viernes a un capacitador de Asociación Conciencia, quien respondió varias preguntas en forma muy clara.

El capacitador se llama Juan Farneda. Contó que uno de los cambios que resultarán llamativos durante el día de hoy es que las filas de espera se realizarán en la vereda o la calle, y también recordó la importancia de mirar el padrón con anterioridad ya que hay grandes posibilidades de que debamos sufragar en un lugar distinto al acostumbrado porque se agregaron más centros de votación.

Explicó que “en la mayoría de las jurisdicciones se estableció que entre las 10:30 y las 12:30 van a tener prioridad los mayores de 70 años y los que tengan alguna patología de riesgo”. No obstante, aclaró que “esos horarios no son exclusivos, es decir que pueden ir otras personas a votar, pero no tendrán prioridad”.

Además, sostuvo que “va a haber facilitadores sanitarios que estarán organizando todo el proceso de ingreso de personas y promoviendo que se cuiden y respeten los protocolos”. Serán los encargados de entregar números de fila hasta las 18hs.

Farneda buscó llevar tranquilidad a la población. Dijo que “ha habido otras elecciones en pandemia, tanto en Argentina como en otros países de América y del mundo (…), y ninguna generó un pico de casos, ni tampoco un problema mayor en relación al Coronavirus”. Sin embargo, habló también de ciertas recomendaciones, como por ejemplo introducir la solapa dentro del sobre y no pegarlo con saliva o pegamento (quienes lo deseen lo pueden hacer igual).

Remarcó que las personas aisladas o positivas de Covid no deben concurrir a votar. Tampoco quienes tengan síntomas compatibles con la enfermedad.