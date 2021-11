Capacitador de CONCIENCIA explicó los nuevos protocolos para los comicios

La flexibilización de los protocolos sanitarios para los comicios ha generado dudas respecto de qué es lo que se puede hacer y qué no al momento de ir a votar. Por tal motivo, la Edición Central de Bragado TV consultó a uno de los capacitadores de CONCIENCIA, Teo Saralegui, a los fines de conocer un poco más sobre el asunto.

El capacitador recordó que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados para sufragar. No obstante, aclaró que hay casos en los que las personas no son incluidas en el registro de infractores si no lo cumplieran, como por ejemplo los jóvenes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y quienes se encuentren a más de 400km de la mesa donde deberían hacerlo. El resto de los que no voten tendrían multas de $300 y posibles inconvenientes en algunos trámites públicos.

Saralegui contó que se mantiene la obligatoriedad del uso del cubrebocas dentro de los centros de votación y mantener una distancia de 2 metros entre personas durante las filas. Además, sigue vigente la sugerencia de no compartir la lapicera y no cerrar el sobre con saliva (lo aconsejable es poner la solapa hacia adentro).

La mayor diferencia respecto de las PASO radica en que ya no habrá que hacer filas en la calle, sino que se realizarán dentro de las escuelas como sucedía previo a la pandemia.