Carla Bruno destacó el accionar de inspectores ante un caso de menores que circulaban en moto

La presidenta de la Coalición Cívica ARI, Carla Bruno, utilizó su cuenta personal de Facebook para analizar distintas cuestiones derivadas de un caso de menores que circulaban en moto. Por un lado, se mostró preocupada porque eran 3 niños de entre 11 y 15 años (con el agravante de que no tenían casco), pero también lo consideró oportuno para resaltar la tarea desarrollada por el personal de tránsito y la importancia de la educación vial.

EL MENSAJE DE BRUNO

Antes que nada quiero felicitar al personal de la dirección de seguridad vial de la Municipalidad de Bragado por la forma en que trataron la situación, de manera muy profesional y pedagógica.

Así como a veces criticamos a los funcionarios por distintos motivos, vale felicitar a aquellos que desempeñan bien sus funciones.

Ayer, alguien de mi equipo me paso estas fotos y me contó la situación. Esto paso en la esquina de Pellegrini y Hns. Islas, cerca de las 18 hs. Cuando 3 niños de entre 11 y 15 años estaban utilizando una moto. Además de sus cortas edades, por supuesto sin casco.

El personal de seguridad vial profesionalmente logró detenerlos y uno de ellos, el más pequeño que aparece en la foto, empezó a llorar desconsoladamente, pidiendo que no le sacaran la moto. Que era de su madre, y que no tenía papeles. Dicha situación duró un buen rato. Fue una situación triste pero el personal fue pedagógico. Logró trasmitirle tranquilidad para que dejara de llorar. No sabemos cómo terminó el asunto pero quien me paso estas imágenes hizo énfasis en el profesionalismo del personal. Por ello lo destacábamos.

Por otra parte también esto me hizo reflexionar como sociedad todo los que nos falta trabajar y mejorar. Desde la educación vial hasta una madre que deja que un hijo tan pequeño use una moto con sus amigos.