CARLA BRUNO: “LA EDUCACIÓN ES CENTRAL, SIN EMBARGO NO LA ENCONTRAMOS COMO ESENCIAL”

Días atrás, la presidente de la Coalición Cívica ARI, Carla Bruno, redactó una nota a título personal (aunque aclaró que la posición del partido es la misma) en donde relejó su postura por la incertidumbre que hay en torno al retorno a las clases presenciales.

Ayer en ‘EL MEGÁFONO’, Bruno cuestionó la categorización de lo que se considera ”esencial” o no durante el transcurso de la pandemia. “Cuando nosotros hablamos de lo que es esencial también hablamos de las prioridades de la sociedad”, definió, para luego agregar que “la educación es central, es fundamental para el futuro del país, y sin embargo no la encontramos como esencial, y eso me preocupa”.

La Presidente de la Coalición Cívica ARI también dijo que actualmente, los mayores tienen permitido asistir a casinos, restaurantes, reuniones hasta 10 personas, pero “sin embargo a los menores se les quita el derecho a la presencialidad con la excusa de proteger a los mayores.”

También dijo que el derecho a la educación está consagrado por la Constitución Nacional, por lo que el Estado debería garantizarla en todo momento, independientemente de la situación o el contexto.

“No es sólo la transmisión de contenidos, de ahí la importancia de la presencialidad, también está la inclusión que genera el estar en la escuela”, agregó Carla Bruno, previo a compartir una experiencia personal en donde el grupo de alumnos integrado por uno de sus hijos, regresó con protocolos a las aulas, y todo lo que ello conllevó.