Carolina López Guevara presentó un libro de fotografías sobre Mechita

Hace algunos días fue presentado un libro de fotografías llamado Mechita: La tierra de la luz tranquila, el cual retrata a toda la localidad. Por ello, EL MEGÁFONO entrevistó a la autora Carolina López Guevara. Durante la charla con Marcelo Méndez, la fotografa explicó porque eligió este lugar y cuál fue el foco de su trabajo.

“Hice varios cursos de fotografía y el año pasado se dio la oportunidad de hacer un taller creativo en el que tenía que presentar un proyecto. Se me ocurrió hacer un proyecto de Mechita ya que yo viajo desde pequeña porque mis papas y mis abuelos son de ahí”, explicó.

En esa línea, continuó: “es un lugar que a mi me trae muchos recuerdos y me gusta, porque es tranquilo y en donde me tomo un fin de semana para descansar. Fotográficamente también me daba para el libro, hay un montón de cosas para sacarle fotos. los paisajes, los atardeceres, la cuestión de los trenes”.

Se trató de un trabajo hecho de manera artesanal para ser presentado en el taller y, quizás, ser regalado a los familiares de la propia López Guevara. Si bien la intención de la autora no fue comercializado, se encuentra en la Biblioteca José Ingenieros.