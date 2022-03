Casa del Estudiante en Chivilcoy: Federico Prado contó que hay 12 cupos disponibles

El director de Juventudes de la Municipalidad de Bragado, Federico Prado, se refirió ayer a la residencia estudiantil que abrirá el Estado local en Chivilcoy. Contó que es un lugar donde anteriormente funcionaba un hotel, el cual tiene capacidad para 12 personas.

El funcionario recordó que la iniciativa había sido planteada por el concejal opositor Daniel Disanti, quien también trabajó en conjunto para su concreción. Explicó que la casa “es un lugar muy amplio” ubicado en la calle Necochea 34, cuyo propietario es un bragadense.

Resaltó que “cada habitación va a estar equipada con su cama, un televisor y cada una tiene baño privado”. “En la parte superior tiene una concina, un comedor y vamos a armar una sala de estudio”, agregó.

Explicó que las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de marzo, cuyo formulario debe completarse vía on line a través de las página oficial del Municipio o solicitando el link por WhatsApp al 2342 557702. Se necesita haber vivido en el partido de Bragado durante los últimos 3 años, estar inscripto en una carrera que se dicte en Chivilcoy, y también que el grupo familiar no supere la suma de cuatro salarios mínimos. “Tiene que ser preferentemente una carrera que esté en la órbita pública, y si la carrera es un privado no tiene que estar en Bragado”, dijo.