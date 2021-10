Casa Peronista tuvo su propio acto: “no vamos a retroceder ni un sólo paso, vamos a seguir gestionando obras”

El acto realizado por el Partido Justicialista en el Club Los Millonarios no fue el único evento del Frente de Todos por el Día de la Lealtad. Casa Peronista organizó una gran cena en el Club Porteño a la cual asistieron militantes y dirigentes de los distintos espacios que respaldaron a la lista N°2 en las PASO. German Marini agradeció el apoyo de quienes lo votaron y convocó a seguir trabajando unidos en pos de Bragado. Duretti, por su parte, aseguró que “no vamos a retroceder ni un sólo paso, vamos a seguir gestionando obras nacionales y provinciales”.

El locutor del evento fue Juan Carlos Carlocchia. Describió a la actividad como “la fiesta del auténtico peronismo bragadense” y nombró las agrupaciones que estuvieron presentes: el Movimiento Evita, Forja, la agrupación El Galpón de Enrique, Militancia Peronista, la Siete de Mayo, La 9 de Julio, Casa Refugio San Pedro, el Frente Renovador y La 17 de Octubre.

Se trató de un evento distendido en el que los presentes pudieron comer empanadas, choripanes y asado. También disfrutaron de música a cargo de la cantante Gabriela Cañone.

La connotación política estuvo presente a través de dos videos que se proyectaron sobre el significado que tiene el 17 de octubre para el peronismo, e incluso través de varios discursos breves que emitieron German Marini, Mónica García, Enrique Corniglia, Marcelo Fernández, Leandro Taghón y Dario Duretti.

German destacó el acompañamiento de los/as “4300 vecinos y vecinas de Bragado, peronistas y no peronistas, que le dijeron que sí a esa propuesta y nos acompañaron”. Consideró que la lealtad constituye un valor muy arraigado en ellos ya que “lo vivimos todos los días y lo hacemos ver de esa manera, -porque- nosotros disfrutamos siendo peronistas y para nosotros es un deber ayudar al que más lo necesita”. Opinó que “la debilidad que tiene Bragado es la Justicia Social”, por lo que agregó: “esa es una de las banderas que nosotros levantamos y vamos a seguir levantando”.

Por su parte, Mónica García agradeció “esta construcción que estamos haciendo en este marco plural al que nos ha abierto las puertas Dario Duretti”, y añadió: “si éste no es el peronismo, el peronismo dónde está”.

Corniglia indicó que “la unión que estamos logrando es muy valiosa” y alentó a seguir militando de cara al 2023, sobre lo cual coincidió Guillermo Kunkel, quien también focalizó en el respaldo que necesita el Frente de Todos este 14 de noviembre: “dupliquemos el esfuerzo para acompañar a un gobierno nacional y provincial y así podamos tener los derechos que nos han sacado en los últimos 4 años del gobierno anterior”, dijo.

Taghón destacó su apoyo a Casa Peronista ya que “es un espacio donde nos escuchan a todos y donde los cuarteles estamos incluidos y donde no nos sentimos ciudadanos de segunda”, mientras que Marcelo Fernández apuntó contra la conducción del PJ tras asegurar que no ha bregado por una unidad real de las dos listas que se enfrentaron en las PASO, e incluso consideró que se encuentra acéfala y lamentó que no se cumpla con la convocatoria a reuniones regulares y no exista una sede del Consejo del Partido Justicialista.

El cierre estuvo a cargo de Dario Duretti. Renovó su respaldo a los gobiernos nacional y provincial, aunque se mostró autocrítico respecto de las cosas que se deben mejorar: “vamos a construir día a día las medidas que necesitan cada uno de los argentinos y argentinas porque muchos compañeros están sin trabajo, o el sueldo que tienen no les alcanza para llegar a fin de mes, (…) y falta mucho por hacer para recomponer las jubilaciones”.

Dijo que el Frente de Todos comprendió el mensaje que dio el electorado en las PASO y remarcó que “hemos hecho cambios”. “Estoy convencido que este equipo de gobierno, que está en permanente revisión de la políticas que necesita el pueblo argentino, va a lograr poner a la República Argentina en la senda del crecimiento con la fuerza del peronismo”, enfatizó.

En cuanto a lo local, Duretti manfiestó que “falta mucho por hacer, por construir y mucho por caminar para preguntarle a los vecinos qué es lo que necesitan del peronismo de Bragado para que puedan volver a confiar en nuestra fórmula”. Aseguró que “voy a seguir siendo un instrumento en todo lo que esté a mi alcance para ayudar a nuestra instituciones, a los vecinos y a los movimientos que trabajan día a día con la gente”, aunque aclaró: “no cuenten con nosotros para la politiquería, para la división, para el maltrato, ni tampoco para retar con el dedito si no piensan como nosotros”.