Caso Leo Tur: el abogado de la familia dijo que “las lesiones son compatibles con una golpiza”

A poco más de dos meses del caso de Leonardo Tur, esta mañana EL MEGÁFONO mantuvo una entrevista con Gustavo Arabia, el abogado que representa a la familia en la causa que investiga la Justicia. Lamentó que “el descubrimiento de la verdad sigue sin aflorar” y reiteró que “las lesiones -que tiene el joven- son compatibles con una golpiza”. “No desconfío de la Ayudantía Fiscal, pero sí de algunos policías”, dijo.

Arabia contó que recientemente fueron recibidos por el fiscal Luis Carcagno; “nos garantizó que esa causa no se iba a archivar”, indicó. No obstante, lamentó que “a más de 60 días, lo que hay en la causa es un informe de un policía, Lacanna, que dice que aparentemente se chocó la planta” y también que aún no ha realizado la pericia. “Lo que sí está comprobado a través de declaraciones testimoniales, es que hubo una discusión en un lugar, en la cual participó Leonardo con otra persona”, agregó.

Según el abogado, “esas lesiones son incompatibles con un accidente”. Explicó que “tiene distintos tipos de quebraduras en el maxilar superior e inferior, prácticamente la pérdida de un ojo, pérdida de masa encefálica y costillas quebradas”.

Sostuvo que “es un hecho gravísimo” y que están aguardando la concreción de la pericia para exigir la incorporación de más pruebas en la causa. “Creo que somos pocos los que buscamos que se sepa la verdad porque hay algunos intereses que no logro descifrar para que esto quede como un accidente”, dijo.